10 Kuliner Bakso Terenak di Surabaya dengan Kuah Gurih dan Daging Kenyal yang Menggoda Selera

JawaPos.Com - Semangkuk bakso panas dengan kuah gurih yang mengepul selalu menjadi pilihan tepat untuk mengisi perut sekaligus menghangatkan suasana, terlebih di kota besar seperti Surabaya yang tak pernah sepi aktivitas.

Kuliner sederhana ini justru memiliki daya tarik luar biasa karena mampu menghadirkan rasa yang konsisten, porsi mengenyangkan, serta harga yang relatif terjangkau untuk semua kalangan.

Tidak heran jika bakso menjadi salah satu makanan favorit yang mudah ditemukan di berbagai sudut kota.

Di Surabaya, bakso hadir dalam berbagai variasi menarik, mulai dari bakso halus klasik hingga bakso isi, bakso urat, hingga bakso jumbo dengan ukuran yang menggiurkan.

Setiap tempat memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi tekstur daging, kekuatan rasa kuah, maupun racikan sambal yang melengkapi kelezatannya.

Banyak di antaranya bahkan sudah terkenal luas dan selalu dipadati pengunjung, terutama saat jam makan siang dan malam.

Dengan kombinasi kuah kaldu yang kaya rasa, bakso kenyal berkualitas, serta tambahan mie, tahu, dan gorengan, pengalaman menikmati bakso di Surabaya menjadi sesuatu yang sulit dilupakan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh kuliner bakso terenak di Surabaya yang wajib Anda coba.

1. Bakso President

Bakso President merupakan salah satu ikon kuliner bakso legendaris di Surabaya yang sudah dikenal luas.

Tempat ini menawarkan berbagai pilihan bakso seperti bakso halus, bakso urat, hingga pelengkap mie dan tahu.

Rasa baksonya kuat dengan dominasi daging sapi yang terasa nyata. Kuah kaldunya gurih, hangat, dan cukup pekat sehingga menambah kenikmatan.

Teksturnya kenyal dengan tingkat kekenyalan yang pas saat digigit. Suasana makan menjadi unik karena lokasinya berada dekat rel kereta aktif.

Harga per porsi berkisar Rp25.000 hingga Rp40.000 dan berlokasi di Jalan Batanghari.