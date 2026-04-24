Sudahi Dietmu, Ini 14 Kuliner Bakso Termantap di Bogor dengan Tekstur Daging Super Halus dan Kenyal

JawaPos.com – Bogor bukan hanya terkenal dengan hujan dan wisata alamnya, tapi juga dengan deretan warung bakso legendaris yang sudah eksis puluhan tahun.

Bagi pecinta kuliner bakso, kota ini menawarkan beragam pilihan dengan cita rasa khas dan keunikan masing-masing yang sulit ditemukan di tempat lain.

Mulai dari bakso bertoping kikil, bakso gulung, hingga bakso beranak raksasa, semuanya tersebar di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Jumat (24/4), berikut 14 rekomendasi tempat makan kuliner bakso enak di Bogor.

1. Bakso Urat Boboho

Bakso Urat Boboho adalah warung bakso yang terkenal dengan menu bakso urat berukuran besar, bertekstur kenyal sekaligus lembut dengan kuah kaldu yang segar.

Selain bakso urat, tersedia pula mie ayam yamin dan menu kombinasi mie ayam yamin bakso dalam satu mangkuk, serta beragam minuman mulai dari es teh hingga aneka jus.

Harga mulai dari Rp17.000 per porsi, dan warung ini berlokasi di Jalan Bangbarung Raya No.51, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.30 WIB.

2. Bakso Seuseupan