11 Tempat Kuliner Bakso Favorit di Jakarta dengan Menu Topping Melimpah dan Rasa Juara

JawaPos.com – Bakso adalah salah satu kuliner paling dicintai di Jakarta, hadir dalam berbagai varian dari yang klasik berkuah kaldu bening hingga bakso mercon pedas dan bakso rusuk iga sapi yang sangat mengenyangkan.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1972 hingga kedai modern yang buka 24 jam, bakso di kota ini selalu punya daya tarik tersendiri bagi semua kalangan.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis daging, tekstur bakso, kuah khas, hingga harga yang membedakannya dari warung bakso lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Selasa (28/4), berikut sebelas rekomendasi tempat makan kuliner bakso enak di Jakarta.

1. Bakso Solo Samrat

Warung yang sudah memiliki banyak cabang di berbagai lokasi di kota ini menghadirkan bakso khas Solo dengan kuah kaldu kental yang sangat sedap dan tekstur bakso sapi yang padat namun tetap empuk dan kenyal.

Tambahan pangsit, tetelan, dan rusuk sapi menjadi pelengkap istimewa yang semakin memperkaya pengalaman menikmati bakso di warung yang berawal dari kota Makassar ini, mulai dari Rp32.000 per porsi.

2. Bakso Gallant 999