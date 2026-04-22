12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

rekomendasi tempat kuliner bakso enak di Bandung../Freepik/ exgd2
JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner bakso paling beragam dan berkualitas di Indonesia.
Dari bakso kekinian berkuah rawon hingga cuanki legendaris yang telah ada sejak puluhan tahun, semuanya bisa ditemukan di kota ini.
Setiap warung bakso memiliki keunikan tersendiri mulai dari ukuran, isian, jenis kuah, hingga konsep penyajian yang menarik.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Rumah123 pada Rabu (22/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner bakso enak di Bandung.
1. Bakso Boedjangan
Bakso Boedjangan adalah warung bakso kekinian yang menawarkan keunikan dengan pilihan kuah rawon dan kuah taichan berwarna merah yang berbeda dari bakso pada umumnya.
Harga per porsinya mulai Rp16.000 dan berlokasi di Braga City Walk Unit GF-10, Jalan Braga No. 99–101, Braga, Kota Bandung.
2. Bakso Semar
Bakso Semar yang berlokasi di Jalan Cihampelas No. 63–68, Tamansari, dikenal sebagai pelopor bakso urat dengan tambahan tulang rusuk melimpah dan kuah kaya lemak sapi yang autentik.
Tersedia juga menu bakso urat dan rusuk tulang sumsum dengan harga terjangkau di bawah Rp50.000, dan cabang Cihampelas buka 24 jam penuh.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara