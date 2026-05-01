14 Restoran Keluarga di Bali dengan Kuliner Khas Menggoda dan Playground yang Bikin Anak Betah

JawaPos.com - Restoran keluarga di Bali kini hadir dalam ragam konsep yang sangat memukau, dari yang menyediakan playground luas dengan perosotan warna-warni hingga restoran bertema bajak laut yang sangat seru untuk anak-anak.

Setiap restoran tidak hanya menawarkan kuliner yang lezat tetapi juga berbagai fasilitas bermain dan suasana unik yang menjadikan makan bersama keluarga semakin berkesan dan tidak terlupakan.

Dari restoran dengan kelas memasak gratis untuk anak setiap Rabu hingga warung dengan menu piknik di atas rumput, p

Dilansir dari laman GoTravelly dan Labiru Tour pada Jumat (1/5), berikut 14 rekomendasi kuliner restoran keluarga yang ada playground di Bali.

1. La Casita Bali

Restoran ini menawarkan desain yang sangat unik dan menarik dengan kawasan playground yang sangat luas sehingga anak-anak bisa bermain dengan sangat bebas.

Setiap hari Rabu, restoran ini mengadakan kelas memasak gratis untuk anak-anak yang menjadikan kunjungan ke sini semakin berkesan dan edukatif.

Menu andalan restoran ini adalah hidangan khas Peru yang disajikan dengan cita rasa lezat di tengah suasana yang sangat asri berkat banyaknya pepohonan dan tanaman.