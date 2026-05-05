12 Rekomendasi Restoran Vegan dengan View Hijau di Bali, Suasana Asri, Instagramable, dan Bikin Betah

JawaPos.com - Bali bukan cuma terkenal dengan pantainya, tapi juga jadi surga bagi pecinta gaya hidup sehat, termasuk kuliner vegan.

Di kawasan Canggu dan sekitarnya, kamu bisa menemukan berbagai restoran vegan dengan pemandangan hijau yang bikin suasana makan makin nyaman dan menenangkan.

Mulai dari view persawahan hingga taman tropis, berikut daftar tempat makan vegan di Bali yang wajib kamu coba seperti dilansir dari laman Tripadvisor dan Nibble.id.

1. The Shady Shack

Berada tepat di dekat hamparan sawah hijau, The Shady Shack menawarkan suasana makan yang tenang dengan desain rustic dan sentuhan bohemian. Area duduknya fleksibel, mulai dari beranda terbuka hingga spot indoor yang cozy.

Menu yang disajikan didominasi hidangan vegetarian dan vegan dengan tampilan yang menggugah selera.

Beberapa menu favoritnya antara lain tempe bowl dengan sayuran segar, nasi goreng kembang kol, serta go green bowl yang sehat. Selain itu, tersedia juga vegan cheeseburger, jackfruit tacos, hingga burrito vegan yang kaya rasa.

Alamat: Jl. Tanah Barak No.57, Canggu, Kuta Utara, Bali

2. Oma Jamu