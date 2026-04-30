17 Restoran Sunda Paling Otentik di Tangerang, Khusus Pecinta Kuliner Tanah Pasundan

JawaPos.com - Tangerang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan restoran Sunda paling beragam dan berkualitas di sekitar ibu kota.

Dari restoran bergaya pedesaan dengan pemandangan sawah dan danau hingga kedai modern dengan menu Sunda yang lengkap, semua tersedia di kota ini.

Setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri mulai dari konsep bangunan, pilihan menu, hingga paket makan yang cocok untuk keluarga maupun rombongan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Kamis (30/4), berikut 17 rekomendasi kuliner restoran Sunda enak di Tangerang.

1. Rumah Makan Ampera Cipondoh

Rumah Makan Ampera Cipondoh menyajikan menu khas Sunda seperti Nasi Timbel, Ayam Goreng, Ikan Mas Bakar, Gurame Bakar, dan Ayam Sambel Hejo dalam suasana yang nyaman dan lengkap dengan fasilitas playground untuk anak.

Berlokasi di Jalan KH Hasyim Ashari No. 56, Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

2. Rumah Makan Kawalli Babakan

Rumah Makan Kawalli Babakan menawarkan menu andalan seperti Nasi Timbel Gepuk Komplit, Nasi Timbel Ayam Goreng, dan Oseng Peda Petai dalam ruangan indoor maupun outdoor yang luas dan asri penuh penghijauan.