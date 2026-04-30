7 Restoran Korea Paling Otentik di Tangerang dengan BBQ Terbaik, Kuliner yang Bikin Nagih

Rekomendasi kuliner restoran Korea enak di Tangerang / Freepik
JawaPos.com - Tangerang menyimpan banyak pilihan restoran Korea yang lezat dan autentik untuk semua kalangan.
Dari Korean BBQ dengan daging premium hingga kuliner ayam goreng Korea yang renyah, restoran Korea di Tangerang hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.
Bagi kamu yang sedang mencari pengalaman makan masakan Korea di Tangerang, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Rukita pada Kamis (30/4), berikut tujuh rekomendasi kuliner restoran Korea enak di Tangerang.
1. Born Ga
Restoran Korean BBQ non-halal ini berlokasi di Jalan Gading Serpong Boulevard, Ruko 1B Blok BA3 Nomor 24-26, Pakulonan, dan buka setiap hari mulai pukul 11.30 hingga 22.30.
Keistimewaan tempat ini adalah sajian daging yang disantap bersama daun-daunan khas Korea dengan cara dibungkus bersama kimchi dan saus Korea, tersedia pula menu seperti Yangnyeom Dwaeji Galbi seharga Rp 148.000 dengan free refill side dish.
2. Esotteok
Restoran ini berlokasi di Supermal Karawaci, Jalan Boulevard Diponegoro Nomor 105, Kelapa Dua, Banten, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00.
Menu yang tersedia sangat beragam mulai dari chicken balls with spicy sauce, dolsot bibimbap, kimchi fried rice, japchae rice bowl, bulgogi rice bowl, dan korean pancake, dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 57.000 per porsi.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun