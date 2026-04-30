7 Restoran Korea Paling Otentik di Tangerang dengan BBQ Terbaik, Kuliner yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Tangerang menyimpan banyak pilihan restoran Korea yang lezat dan autentik untuk semua kalangan.

Dari Korean BBQ dengan daging premium hingga kuliner ayam goreng Korea yang renyah, restoran Korea di Tangerang hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang mencari pengalaman makan masakan Korea di Tangerang, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Rukita pada Kamis (30/4), berikut tujuh rekomendasi kuliner restoran Korea enak di Tangerang.

1. Born Ga

Restoran Korean BBQ non-halal ini berlokasi di Jalan Gading Serpong Boulevard, Ruko 1B Blok BA3 Nomor 24-26, Pakulonan, dan buka setiap hari mulai pukul 11.30 hingga 22.30.

Keistimewaan tempat ini adalah sajian daging yang disantap bersama daun-daunan khas Korea dengan cara dibungkus bersama kimchi dan saus Korea, tersedia pula menu seperti Yangnyeom Dwaeji Galbi seharga Rp 148.000 dengan free refill side dish.

2. Esotteok

Restoran ini berlokasi di Supermal Karawaci, Jalan Boulevard Diponegoro Nomor 105, Kelapa Dua, Banten, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00.