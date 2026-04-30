18 Rekomendasi Restoran Keluarga di Jakarta Selatan dengan Menu Lengkap dan Suasana Super Nyaman

JawaPos.com - Restoran keluarga di Jakarta Selatan kini hadir dalam ragam konsep yang sangat beragam, dari yang bertema hutan belantara, bergaya Swiss, hingga yang menampilkan interior budaya Jawa tradisional.

Setiap restoran tidak hanya menawarkan menu kuliner yang lezat tetapi juga suasana unik dan fasilitas bermain anak yang menjadikan makan bersama keluarga semakin menyenangkan.

Dari restoran dengan konsep pesawat terbang di dalam Ancol hingga kafe bertema Hello Kitty yang sangat menggemaskan, pilihan makan keluarga di kawasan ini sangat tidak ada habisnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Pinhome pada Kamis (30/4), berikut 18 rekomendasi kuliner restoran keluarga enak di Jakarta Selatan.

1. Restoran Madagaskar Indonesia

Restoran yang berlokasi di Plaza Senayan P5 Unit 518, Jl. Jenderal Sudirman No. 8 dan buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 22.00 ini menghadirkan konsep makan di tengah hutan belantara lengkap dengan berbagai patung hewan.

Menu yang disajikan sangat beragam mulai dari masakan khas Afrika hingga masakan Indonesia, menjadikan restoran ini pilihan yang sangat cocok untuk makan bersama anak-anak.

2. Taman Santap Rumah Kayu Ancol