17 Spot Kuliner Ikan Bakar di Bali yang Wajib Dicoba, Tempat Makan dengan Bumbu Khas Nusantara

JawaPos.com - Pulau Bali dikenal tidak hanya sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga surga bagi pencinta kuliner ikan bakar.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga tempat makan bergaya restoran, pilihan ikan bakar tersedia di berbagai sudut pulau ini.

Bumbu khas yang meresap sempurna dengan teknik bakar yang pas menjadikan setiap sajian ikan bakar di pulau ini selalu memanjakan lidah.

Dilansir dari laman GoTravelly dan The Orchard Bali pada Jumat (1/5), berikut 17 rekomendasi kuliner tempat makan ikan bakar terbaik di Bali.

1. Warung Mami

Warung Mami adalah tempat makan ikan bakar legendaris di Jimbaran yang selalu ramai setiap harinya dengan antrean panjang yang menjadi bukti kelezatan menunya.

Berlokasi di Jalan Uluwatu II No. 30, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, disarankan untuk menghubungi terlebih dahulu sebelum berkunjung karena buka mulai pukul 13.00–19.00 WIB atau hingga bahan habis.

2. Warung Tulen

Warung Tulen menyajikan empat menu andalan yaitu kerang, udang, cumi, dan ikan yang semuanya dibakar dengan bumbu khas yang membuat rasanya selalu dinantikan pengunjung.