14 Spot Kuliner Malam di Tangerang yang Selalu Jadi Andalan, Cocok Temani di Setiap Tongkrongan

JawaPos.com - Tangerang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner malam paling beragam dan menarik di sekitar ibu kota.

Dari kawasan pujasera modern hingga pasar kuliner tradisional yang legendaris, semuanya tersedia untuk memanjakan selera malam hari.

Setiap kawasan menawarkan keunikan tersendiri mulai dari konsep tempat, pilihan menu, hingga hiburan tambahan seperti live musik dan pertunjukan seni.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Dekoruma pada Kamis (30/4), berikut 14 rekomendasi kuliner malam enak di Tangerang.

1. Taman Jajan BSD

Taman Jajan BSD adalah kawasan pujasera yang telah berdiri puluhan tahun di Sektor 1.3, Rawa Buntu, Serpong, dengan tenant populer seperti Sore Izakaya berkonsep Jepang, Papa Latte, Mie Raos Mas Marno, Balai Coffee, dan Jirou.

Tempat ini selalu ramai dikunjungi dan menjadi salah satu destinasi makan malam favorit di kawasan BSD.

2. Taman Jajan Bintaro