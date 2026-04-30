9 Spot Kuliner Nasi Padang di Bandung: Wajib Dicoba Pecinta Masakan Minang, Cita Rasa Asli dengan Porsi Jumbo

Ilustrasi kuliner nasi padang di Bandung. (pinterest)
JawaPos.Com - Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota kreatif dengan ragam kuliner kekinian, tetapi juga sebagai surga bagi pencinta masakan Nusantara, termasuk hidangan khas Minang yang kaya rempah dan menggugah selera.
Di tengah udara sejuk Kota Kembang, nasi Padang hadir sebagai pilihan kuliner yang menawarkan rasa kuat, porsi melimpah, dan kehangatan dalam setiap sajian.
Mulai dari rendang yang dimasak hingga kering dengan warna pekat, ayam pop yang lembut, hingga gulai dengan kuah santan yang kental, semuanya mampu memberikan pengalaman makan yang memuaskan.
Menariknya, nasi Padang di Bandung tidak hanya mempertahankan keaslian rasa, tetapi juga beradaptasi dengan selera lokal tanpa kehilangan karakter utamanya.
Banyak rumah makan yang selalu dipadati pengunjung, terutama saat jam makan siang, menandakan bahwa hidangan ini menjadi favorit lintas kalangan.
Etalase penuh lauk yang tersusun rapi menjadi daya tarik tersendiri, membuat siapa pun sulit menahan godaan untuk mencicipi.
Dengan pilihan menu yang sangat beragam, harga yang relatif terjangkau, serta porsi jumbo yang mengenyangkan, nasi Padang di Bandung menjadi salah satu kuliner wajib bagi siapa saja yang ingin menikmati kelezatan masakan Minang.
Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan spot kuliner nasi Padang di Bandung yang layak untuk Anda coba pecinta masakan Minang.
1. RM Sederhana Bandung
RM Sederhana merupakan salah satu rumah makan nasi Padang paling populer di Bandung yang dikenal dengan konsistensi rasa dan kualitas hidangan yang terjaga.
Tempat ini selalu ramai pengunjung, baik warga lokal maupun wisatawan, karena menawarkan pengalaman makan khas Minang yang autentik.
Menu seperti rendang, ayam pop, dan gulai tunjang menjadi favorit utama.
Rendangnya memiliki tekstur empuk dengan warna cokelat gelap, dimasak dalam waktu lama hingga bumbu meresap sempurna.
Ayam popnya lembut dengan rasa gurih yang khas, biasanya disajikan dengan sambal merah yang segar.
Kuah gulainya kental dan kaya rempah, sangat nikmat jika disiram di atas nasi hangat.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun