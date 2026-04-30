9 Spot Kuliner Nasi Padang di Bandung: Wajib Dicoba Pecinta Masakan Minang, Cita Rasa Asli dengan Porsi Jumbo

JawaPos.Com - Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota kreatif dengan ragam kuliner kekinian, tetapi juga sebagai surga bagi pencinta masakan Nusantara, termasuk hidangan khas Minang yang kaya rempah dan menggugah selera.

Di tengah udara sejuk Kota Kembang, nasi Padang hadir sebagai pilihan kuliner yang menawarkan rasa kuat, porsi melimpah, dan kehangatan dalam setiap sajian.

Mulai dari rendang yang dimasak hingga kering dengan warna pekat, ayam pop yang lembut, hingga gulai dengan kuah santan yang kental, semuanya mampu memberikan pengalaman makan yang memuaskan.

Menariknya, nasi Padang di Bandung tidak hanya mempertahankan keaslian rasa, tetapi juga beradaptasi dengan selera lokal tanpa kehilangan karakter utamanya.

Banyak rumah makan yang selalu dipadati pengunjung, terutama saat jam makan siang, menandakan bahwa hidangan ini menjadi favorit lintas kalangan.

Etalase penuh lauk yang tersusun rapi menjadi daya tarik tersendiri, membuat siapa pun sulit menahan godaan untuk mencicipi.

Dengan pilihan menu yang sangat beragam, harga yang relatif terjangkau, serta porsi jumbo yang mengenyangkan, nasi Padang di Bandung menjadi salah satu kuliner wajib bagi siapa saja yang ingin menikmati kelezatan masakan Minang.

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan spot kuliner nasi Padang di Bandung yang layak untuk Anda coba pecinta masakan Minang.

1. RM Sederhana Bandung

RM Sederhana merupakan salah satu rumah makan nasi Padang paling populer di Bandung yang dikenal dengan konsistensi rasa dan kualitas hidangan yang terjaga.

Tempat ini selalu ramai pengunjung, baik warga lokal maupun wisatawan, karena menawarkan pengalaman makan khas Minang yang autentik.

Menu seperti rendang, ayam pop, dan gulai tunjang menjadi favorit utama.

Rendangnya memiliki tekstur empuk dengan warna cokelat gelap, dimasak dalam waktu lama hingga bumbu meresap sempurna.

Ayam popnya lembut dengan rasa gurih yang khas, biasanya disajikan dengan sambal merah yang segar.