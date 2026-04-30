12 Kuliner Dimsum Terenak di Tangerang dengan Menu Varian Beragam dan Rasa Premium

JawaPos.com - Kota Tangerang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan restoran dimsum paling beragam di sekitar ibu kota.

Dari restoran berkonsep elegan dengan bahan impor halal hingga warung dimsum terjangkau yang buka 24 jam, semua tersedia di kota ini.

Setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri mulai dari konsep tempat, pilihan menu, hingga varian topping yang inovatif.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Kamis (30/4), berikut 12 rekomendasi kuliner dimsum enak di Tangerang.

1. Wang Fu Dimsum

Wang Fu Dimsum menghadirkan pengalaman makan dimsum yang unik dengan dekorasi interior penuh karang bunga dan menu berbahan baku impor halal yang menarik.

Selain dimsum, tersedia juga bubur, nasi hainam, mie, dan nasi goreng dengan harga berkisar Rp50.000–Rp100.000, berlokasi di Ararasa BSD, Jalan BSD Raya Utama, BSD, Serpong, Tangerang Selatan.

2. Haka Dimsum