13 Kuliner Enak di Jakarta Dekat Stasiun KRL dan MRT, Cocok Buat yang Lapar di Tengah Jalan

JawaPos.com - Kuliner di sekitar stasiun KRL dan MRT Jakarta kini semakin beragam dan berkualitas, hadir dari berbagai pilihan mulai dari seafood segar, tahu campur berpetiis, bakmi gurih, hingga kafe kekinian.

Keberadaan banyak tempat makan lezat di dekat stasiun MRT dan KRL di kota ini menjadikan setiap perjalanan transportasi publik semakin menyenangkan dan mengenyangkan.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, konsep unik, harga terjangkau, hingga suasana yang membedakannya dari tempat makan lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Rabu (29/4), berikut 13 rekomendasi kuliner tempat makan dekat stasiun KRL dan MRT di Jakarta.

1. Kepiting Cipete – Stasiun MRT Cipete

Warung seafood yang berlokasi hanya sekitar 450 meter dari Stasiun MRT Cipete ini menawarkan paket seafood isi kepiting, lobster, dan kerang dengan harga Rp150.000 saja.

Semua seafood yang digunakan adalah bahan segar berkualitas tinggi dengan porsi yang sangat besar dan cocok untuk dinikmati bersama keluarga atau teman.

2. Nasi Jeruk Tanggal Tua – Stasiun MRT Cipete Raya