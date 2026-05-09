18 Spot Kuliner Seafood Hits di Jakarta: Rasa Bintang Lima, Harga Kaki Lima!

JawaPos.Com - Jakarta selalu menjadi surga kuliner bagi pecinta makanan laut dengan pilihan tempat makan seafood yang begitu beragam, mulai dari warung tenda legendaris hingga restoran modern dengan menu premium.

Bagi pencinta kepiting saus padang, udang bakar, kerang rebus, cumi goreng tepung, hingga ikan bakar berbumbu kaya rempah, ibu kota menawarkan banyak destinasi kuliner yang siap memuaskan selera.

Menariknya, tidak semua tempat seafood enak di Jakarta harus menguras dompet.

Banyak spot kuliner yang menyajikan rasa kelas restoran mewah dengan harga yang masih cukup bersahabat.

Keunggulan kuliner seafood di Jakarta terletak pada variasi bumbu dan gaya penyajian yang sangat beragam.

Ada seafood khas Medan dengan saus padang yang kuat, olahan khas Makassar dengan rasa gurih manis yang khas, hingga seafood kaki lima yang justru punya pelanggan setia karena rasa autentiknya.

Dengan bahan laut yang segar dan pilihan menu yang melimpah, wisata kuliner seafood di Jakarta selalu menarik untuk dijelajahi.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi seafood terbaik di Jakarta, daftar ini layak masuk agenda wisata makan berikutnya.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan belas spot kuliner seafood paling hits di Jakarta yang wajib dicoba.

1. Seafood 68 Santa

Seafood 68 Santa menjadi salah satu spot seafood favorit di Jakarta bagi pencinta makanan laut yang mencari rasa enak dengan harga yang masih cukup ramah di kantong.

Tempat ini terkenal dengan aneka olahan seafood yang dimasak menggunakan bumbu kaya rempah dan memiliki cita rasa kuat yang menggugah selera sejak suapan pertama.

Menu favorit pelanggan antara lain kepiting saus padang, kerang hijau saus tiram, cumi goreng tepung, udang saus mentega, hingga ikan bakar dengan sambal khas yang pedas gurih.

Bumbu yang digunakan terasa meresap hingga ke dalam sehingga rasa seafood menjadi lebih nikmat dan autentik.