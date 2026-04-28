12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

Bandung bukan cuma soal udara sejuk dan wisata alamnya saja, tetapi juga surga kuliner yang sudah eksis sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu.

Dari warung kaki lima hingga kafe klasik peninggalan zaman kolonial, semuanya punya cerita dan cita rasa khas yang bikin orang selalu ingin kembali.

Kalau kamu bingung mau makan apa saat di Bandung, berikut itinerary kuliner legendaris yang bisa kamu coba dalam sehari seperti dilansir dari akun Instagram @nibble.idn dan @puter.bandung.

1. Sarapan Klasik di Warung Kopi Purnama

Mengawali hari di Warung Kopi Purnama adalah pengalaman yang membawa kamu kembali ke masa lalu.

Berdiri sejak tahun 1930-an, tempat ini mempertahankan interior klasik yang sederhana namun penuh nostalgia.

Menu andalannya seperti kopi susu racikan tradisional, roti bakar srikaya, hingga telur setengah matang selalu jadi favorit pelanggan setia.

Suasana santai dan aroma kopi yang khas membuat tempat ini cocok untuk memulai hari dengan tenang, sembari menikmati ritme pagi Kota Bandung yang belum terlalu ramai.

Range harga: Rp 25.000 – Rp 50.000/orang

2. Nostalgia Susu Segar di Bandoengsche Melk Centrale (BMC)

Setelah sarapan ringan, kamu bisa lanjut ke BMC yang dikenal sebagai salah satu ikon kuliner era kolonial.

Tempat ini dulunya merupakan pusat distribusi susu segar di Bandung. Hingga kini, kualitas produknya tetap terjaga dengan pilihan susu murni, yoghurt, hingga es krim homemade yang lembut.