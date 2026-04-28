10 Tempat Makan Rawon Enak di Surabaya yang Banyak Direkomendasikan, Legendaris dan Punya Cita Rasa Autentik

Ilustrasi rawon (freepik/tyasindayanti)
JawaPos.com - Surabaya bukan hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga sebagai surga kuliner khas Jawa Timur, salah satunya adalah rawon.
Hidangan berkuah hitam dengan cita rasa khas dari kluwek ini selalu punya tempat di hati para pecinta kuliner.
Kalau kamu sedang berburu rawon autentik di Surabaya, berikut 10 warung rawon legendaris yang wajib masuk daftar kunjunganmu seperti dilansir dari akun Instagram @sinyokuliner dan @suroboyo.ku.
1. Warung Rawon Subendo
Berlokasi di kawasan Simo Magersari, Warung Rawon Subendo menjadi salah satu favorit warga lokal.
Cita rasa kuahnya yang pekat, gurih, dan kaya rempah membuat setiap suapan terasa begitu nikmat. Dagingnya empuk dengan porsi yang pas untuk mengenyangkan.
2. Warung Rawon Haji Suparan
Terletak di Jalan Raya Lidah Wetan, warung ini dikenal dengan racikan bumbu rawon yang konsisten sejak dulu.
Aroma khas kluwek berpadu dengan kaldu sapi yang kuat, menciptakan sensasi rasa yang autentik dan sulit dilupakan.
3. Warung Rawon Balungan H. Mufid
Bagi pecinta tulang dan sumsum, tempat ini wajib dicoba. Rawon balungan di sini terkenal dengan potongan tulang besar yang masih menyimpan sumsum gurih.
Lokasinya berada di Jalan Raya Benowo, cocok untuk kamu yang ingin menikmati rawon dengan sensasi berbeda.
4. Warung Rawon Pak Waras
Berada di kawasan Mastrip, Warung Rawon Pak Waras menawarkan cita rasa rawon rumahan yang khas.
Kuahnya tidak terlalu berat namun tetap kaya rasa, cocok untuk kamu yang ingin menikmati rawon dengan rasa yang lebih ringan tapi tetap nikmat.
5. Rawon Setan
Salah satu rawon paling legendaris di Surabaya. Dikenal dengan potongan daging besar dan kuah hitam pekat yang menggoda. Biasanya ramai, terutama malam hari.
6. Rawon Pak Pangat
Ciri khasnya ada pada daging asap yang memberikan aroma unik. Rasa kuahnya kuat dan berbeda dari rawon pada umumnya.
7. Rawon Kalkulator
Nama unik ini berasal dari kecepatan penjual menghitung pesanan. Selain itu, rasa rawonnya juga terkenal lezat dengan kuah gurih yang pas.
8. Rawon Nguling
Awalnya terkenal dari Probolinggo, tapi cabangnya di Surabaya juga tak kalah populer. Kuahnya cenderung ringan dengan rasa yang seimbang.
9. Rawon Pucang Moroseng
Rawon legendaris dengan cita rasa khas Jawa Timur yang kental. Dagingnya empuk dan kuahnya sangat meresap.
10. Rawon Slametan Tonggo
Tempat makan yang menawarkan rawon dengan sentuhan rumahan dan suasana sederhana. Cocok untuk kamu yang mencari rasa autentik ala dapur tradisional.
Rawon memang bukan sekadar makanan, tetapi bagian dari warisan kuliner Jawa Timur yang kaya rasa dan sejarah.
Ke-10 warung di atas bisa jadi pilihan terbaik untuk menikmati rawon khas Surabaya yang autentik dan menggugah selera.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!