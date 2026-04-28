10 Tempat Makan Rawon Enak di Surabaya yang Banyak Direkomendasikan, Legendaris dan Punya Cita Rasa Autentik

JawaPos.com - Surabaya bukan hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga sebagai surga kuliner khas Jawa Timur, salah satunya adalah rawon.



Hidangan berkuah hitam dengan cita rasa khas dari kluwek ini selalu punya tempat di hati para pecinta kuliner.

Kalau kamu sedang berburu rawon autentik di Surabaya, berikut 10 warung rawon legendaris yang wajib masuk daftar kunjunganmu seperti dilansir dari akun Instagram @sinyokuliner dan @suroboyo.ku.

1. Warung Rawon Subendo

Berlokasi di kawasan Simo Magersari, Warung Rawon Subendo menjadi salah satu favorit warga lokal.

Cita rasa kuahnya yang pekat, gurih, dan kaya rempah membuat setiap suapan terasa begitu nikmat. Dagingnya empuk dengan porsi yang pas untuk mengenyangkan.

2. Warung Rawon Haji Suparan

Terletak di Jalan Raya Lidah Wetan, warung ini dikenal dengan racikan bumbu rawon yang konsisten sejak dulu.

Aroma khas kluwek berpadu dengan kaldu sapi yang kuat, menciptakan sensasi rasa yang autentik dan sulit dilupakan.

3. Warung Rawon Balungan H. Mufid

Bagi pecinta tulang dan sumsum, tempat ini wajib dicoba. Rawon balungan di sini terkenal dengan potongan tulang besar yang masih menyimpan sumsum gurih.

Lokasinya berada di Jalan Raya Benowo, cocok untuk kamu yang ingin menikmati rawon dengan sensasi berbeda.

4. Warung Rawon Pak Waras

Berada di kawasan Mastrip, Warung Rawon Pak Waras menawarkan cita rasa rawon rumahan yang khas.

Kuahnya tidak terlalu berat namun tetap kaya rasa, cocok untuk kamu yang ingin menikmati rawon dengan rasa yang lebih ringan tapi tetap nikmat.

5. Rawon Setan

Salah satu rawon paling legendaris di Surabaya. Dikenal dengan potongan daging besar dan kuah hitam pekat yang menggoda. Biasanya ramai, terutama malam hari.

6. Rawon Pak Pangat

Ciri khasnya ada pada daging asap yang memberikan aroma unik. Rasa kuahnya kuat dan berbeda dari rawon pada umumnya.

7. Rawon Kalkulator

Nama unik ini berasal dari kecepatan penjual menghitung pesanan. Selain itu, rasa rawonnya juga terkenal lezat dengan kuah gurih yang pas.

8. Rawon Nguling

Awalnya terkenal dari Probolinggo, tapi cabangnya di Surabaya juga tak kalah populer. Kuahnya cenderung ringan dengan rasa yang seimbang.

9. Rawon Pucang Moroseng

Rawon legendaris dengan cita rasa khas Jawa Timur yang kental. Dagingnya empuk dan kuahnya sangat meresap.