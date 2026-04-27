Dari Gudeg hingga Sate Klathak, Ini 10 Daftar Kuliner Legendaris Jogja yang Wajib Kamu Coba Jika Berkunjung

JawaPos.com - Yogyakarta bukan hanya terkenal dengan budaya dan wisatanya, tetapi juga surga bagi para pecinta kuliner.

Beragam hidangan khas dengan cita rasa unik siap memanjakan lidah, mulai dari yang manis hingga pedas menggigit.

Dilansir dari akun Instagram @traveljogja.id dan @homestayjogja.co.id, berikut beberapa kuliner khas Yogyakarta yang wajib masuk daftar incaran saat berkunjung.



1. Sate Klathak Pak Pong

Sate klathak menjadi salah satu ikon kuliner Jogja yang berbeda dari sate pada umumnya. Daging kambing ditusuk menggunakan jeruji besi, bukan tusuk bambu, sehingga panas merata saat proses pembakaran.

Bumbu yang digunakan pun sederhana, namun justru menghasilkan cita rasa gurih yang khas. Salah satu tempat legendaris untuk menikmatinya adalah Sate Klathak Pak Pong.

2. Kopi Joss

Bagi pencinta kopi, Kopi Joss menawarkan pengalaman yang tidak biasa. Minuman ini disajikan dengan arang panas yang dimasukkan langsung ke dalam gelas kopi.

Proses tersebut menghasilkan suara “joss” sekaligus memberikan sensasi rasa yang unik. Kopi ini bisa dengan mudah ditemukan di angkringan sekitar Stasiun Tugu.

3. Gudeg Wijilan

Gudeg adalah kuliner khas yang identik dengan Yogyakarta. Salah satu kawasan terkenal untuk menikmatinya adalah Wijilan, yang dipenuhi deretan penjual gudeg legendaris.

Rasanya yang manis, dipadu dengan ayam kampung, telur, dan krecek, menjadikan hidangan ini favorit banyak wisatawan.

4. Oseng Mercon

Jika ingin mencoba sensasi pedas ekstrem, oseng mercon adalah jawabannya. Hidangan ini terbuat dari olahan daging dan koyor sapi yang dimasak dengan cabai rawit dalam jumlah melimpah.

Rasa pedasnya yang “meledak” di mulut menjadi daya tarik utama bagi pencinta kuliner pedas.

5. Kopi Klotok

Kopi Klotok merupakan salah satu tempat makan populer di Jogja dengan nuansa tradisional pedesaan.

Selain kopi khasnya, menu seperti pisang goreng dan hidangan rumahan menjadi favorit pengunjung. Suasana yang asri membuat pengalaman kuliner di sini terasa lebih hangat dan autentik.

6. Gudeg Mbah Lindu

Gudeg legendaris yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Rasanya autentik dengan sentuhan tradisional, menjadikannya salah satu gudeg paling ikonik di Jogja.

7. Lumpia Samijaya

Camilan legendaris di kawasan Malioboro. Lumpia ini dikenal dengan isian yang padat dan rasa gurih yang konsisten sejak dulu, cocok jadi teman jalan-jalan malam.

8. Angkringan Kopi Jos Lek Man

Salah satu pelopor kopi joss yang terkenal. Suasana angkringan yang sederhana justru memberikan pengalaman kuliner yang khas dan merakyat.

9. Yammie Pathuk

Mie ayam khas Jogja dengan cita rasa manis-gurih yang unik. Tekstur mie yang kenyal dan topping melimpah membuatnya jadi favorit banyak wisatawan.