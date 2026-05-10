9 Destinasi Candi Legendaris di Malang, Liburan Sarat Sejarah dan Bikin Terpana

JawaPos.com – Malang bukan hanya dikenal dengan wisata alam dan kulinernya, karena kota ini juga menyimpan banyak candi bersejarah yang menakjubkan.

Deretan candi peninggalan kerajaan-kerajaan besar Nusantara ini menjadi destinasi liburan yang kaya nilai sejarah dan budaya.

Setiap candi memiliki cerita dan keunikan arsitekturnya masing-masing, mulai dari relief epik hingga stupa yang berdiri sendiri di kaki pegunungan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Minggu (10/5), berikut sembilan rekomendasi destinasi candi yang bisa buat liburan di Malang.

1. Candi Singosari

Candi Singosari adalah candi bercorak Hindu-Buddha peninggalan Kerajaan Singosari yang dibangun sekitar abad ke-12 hingga ke-13, didedikasikan untuk raja terakhir kerajaan tersebut, Kertanegara.

Lokasinya berada sekitar 10 kilometer dari pusat kota ke arah utara, tepatnya di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dikelilingi suasana pedesaan yang tenang.

Di sekitar candi terdapat berbagai arca Hindu yang masih berdiri kokoh, menjadikan kawasan ini kaya akan nilai arkeologis yang menarik untuk dijelajahi.

2. Candi Kidal