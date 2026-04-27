10 Kuliner Legendaris di Simpang Lima Semarang dengan Harga Kaki Lima yang Wajib Dicoba Saat Malam Hari

JawaPos.Com - Hiruk pikuk malam di Simpang Lima Semarang selalu punya cara sendiri untuk menggoda siapa saja yang datang.
Bukan hanya soal suasana kota yang hidup, tetapi juga deretan kuliner kaki lima yang menawarkan rasa luar biasa dengan harga bersahabat.
Dari makanan legendaris hingga jajanan favorit anak muda, semuanya bisa ditemukan dalam satu kawasan tanpa harus berjalan jauh.
Kelezatan yang ditawarkan pun tidak kalah dengan restoran besar. Bahkan, banyak di antaranya sudah bertahan puluhan tahun dan menjadi langganan wisatawan maupun warga lokal.
Ini bukan sekadar tempat makan, tapi pengalaman kuliner yang autentik dan penuh cerita.
Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi kuliner malam hari di sekitar Simpang Lima Semarang dengan harga kaki lima yang wajib kamu coba.
1. Nasi Ayam Bu Wido
Nasi Ayam Bu Wido menjadi salah satu kuliner malam yang paling diburu di sekitar Simpang Lima.
Hidangan ini menawarkan perpaduan nasi putih hangat dengan suwiran ayam kampung yang gurih, kuah opor yang kental, serta sambal goreng krecek yang pedas dan menggugah selera.
Tidak ketinggalan, telur pindang yang dimasak hingga bumbu meresap sempurna menambah kekayaan rasa dalam satu piring.
Keunggulan utama dari nasi ayam ini terletak pada keseimbangan rasanya.
Manis khas Jawa berpadu dengan gurih santan dan sedikit sentuhan pedas yang tidak berlebihan.
Setiap suapan terasa ringan namun tetap mengenyangkan, membuatnya cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari.
Lokasinya yang tidak jauh dari Simpang Lima membuat tempat ini selalu ramai pengunjung.
