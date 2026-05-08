15 Spot Kuliner Legendaris di Bandung yang Masih Tetap Eksis dan Ramai, Resep Turun-Temurunnya Bikin Pengunjung Selalu Ingin Kembali!

JawaPos.Com - Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota kreatif dan destinasi wisata favorit, tetapi juga memiliki deretan kuliner legendaris yang sudah bertahan selama puluhan tahun.

Di tengah menjamurnya tempat makan modern dan tren kuliner kekinian, banyak warung serta restoran lawas di Bandung tetap eksis berkat resep turun-temurun yang dipertahankan dengan konsisten.

Cita rasa autentik yang tidak berubah inilah yang membuat pengunjung selalu ingin kembali menikmati hidangan favorit mereka.

Mulai dari makanan khas Sunda, mie legendaris, soto hangat, hingga camilan tradisional, semuanya memiliki cerita dan sejarah panjang yang melekat dengan perjalanan kota Bandung.

Beberapa tempat bahkan sudah menjadi langganan lintas generasi dan dikenal luas oleh wisatawan dari berbagai daerah.

Meski tampil sederhana, kualitas rasa dan suasana nostalgia yang ditawarkan menjadi daya tarik utama yang sulit tergantikan.

Dengan harga yang masih relatif bersahabat dan pilihan menu yang beragam, kuliner legendaris Bandung selalu menjadi tujuan wajib bagi pecinta wisata kuliner.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas spot kuliner legendaris di Bandung yang wajib Anda coba, resep turun-temurunya bikin pengunjung ketagihan.

1. Warung Kopi Purnama

Warung Kopi Purnama menjadi salah satu tempat kuliner legendaris paling terkenal di Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1930-an.

Tempat ini dikenal mempertahankan nuansa klasik tempo dulu yang terasa kuat dari desain interior, meja kayu jadul, hingga suasana hangat yang membuat pengunjung seperti kembali ke masa lampau.

Menu yang paling populer di sini adalah kopi susu klasik yang memiliki rasa lembut dengan aroma kopi yang khas.

Perpaduan kopi dan susu terasa seimbang, tidak terlalu pahit namun tetap memiliki karakter kuat yang cocok dinikmati saat pagi maupun sore hari.

Selain kopi, roti srikaya menjadi menu favorit banyak pelanggan. Tekstur rotinya lembut dengan olesan srikaya manis yang terasa autentik.