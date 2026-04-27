5 Kuliner Paling Hits Dekat Stadion Manahan Solo yang Selalu Ramai Pembeli, Harga Murah Rasa Bintang Lima!

JawaPos.Com - Suasana kuliner di sekitar Stadion Manahan selalu terasa hidup, terutama saat sore hingga malam hari.

Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas olahraga, tetapi juga surga bagi pecinta kuliner yang mencari makanan enak dengan harga terjangkau.

Deretan warung makan hingga restoran legendaris menawarkan cita rasa khas Solo yang autentik dan sulit dilupakan.

Menariknya, banyak tempat makan di sekitar stadion ini tetap mempertahankan resep turun-temurun dengan kualitas rasa yang konsisten.

Mulai dari hidangan tradisional hingga menu favorit masyarakat lokal, semuanya tersedia dengan harga yang tetap ramah di kantong.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima rekomendasi restoran terbaik di dekat Stadion Manahan Solo dengan harga merakyat yang wajib kamu coba.

1. Selat Solo Mbak Lies

Selat Solo Mbak Lies menjadi salah satu ikon kuliner yang wajib dikunjungi saat berada di sekitar Stadion Manahan.

Hidangan utama di tempat ini adalah selat Solo, yaitu sajian khas berupa perpaduan daging sapi, sayuran segar, kentang, telur, dan kuah bening yang memiliki cita rasa manis gurih khas Jawa.

Daging sapi yang digunakan dimasak hingga empuk, sehingga mudah dikunyah dan menyatu sempurna dengan kuahnya.

Yang membuat tempat ini semakin menarik adalah konsep interiornya yang unik dan penuh ornamen klasik.

Setiap sudut ruangan dipenuhi hiasan warna-warni yang memberikan pengalaman makan yang berbeda dari restoran pada umumnya.

Hal ini menjadikan Selat Solo Mbak Lies tidak hanya sekadar tempat makan, tetapi juga destinasi wisata kuliner yang instagramable.