12 Referensi Kuliner Soto Ayam Paling Mantap di Mojokerto, dari Topping Melimpah hingga Kuah Koya Menggoda

rekomendasi kuliner soto ayam paling mantap di Mojokerto
JawaPos.com – Mojokerto menyimpan banyak pilihan warung soto ayam yang mantap dengan cita rasa khas dan harga yang sangat bersahabat.
Setiap warung memiliki keunikannya sendiri, mulai dari penggunaan ayam kampung, kuah kaya rempah, hingga taburan koya yang menggugah selera.
Kuliner soto ayam di kota ini tersebar di berbagai sudut, dari pusat kota hingga pinggiran, sehingga mudah ditemukan kapan saja.
Dilansir dari laman ViuIt dan Cari Kuliner Indonesia pada Jumat (8/5), berikut 12 rekomendasi kuliner soto ayam paling mantap di Mojokerto.
1. Soto Ayam Djarkawik
Berlokasi di Jalan Mojopahit Selatan, tepat di depan RS Rekso Waluyo, warung legendaris ini menggunakan ayam kampung asli yang menghasilkan daging empuk dan kuah kaldu yang kaya rasa.
Ciri khasnya adalah taburan koya sedap yang menambah kelezatan, dengan irisan ayam yang melimpah dalam setiap mangkuk yang disajikan.
2. Soto Ayam Cak Put
Berlokasi di Jalan Piere Tendean Nomor 1A, Magersari, warung ini menawarkan nasi soto ayam dengan pilihan lauk pelengkap seperti kepala, ceker, dan kerupuk.
Menu paket kenyang juga tersedia dengan harga terjangkau mulai dari Rp15.000 per porsi, dan bisa dipesan untuk dibawa pulang maupun dikirim.
