13 Rekomendasi Kuliner Khas Mojokerti Paling Nagih, dari Makanan hingga Minuman yang Wajib Dicoba

JawaPos.com – Mojokerto menyimpan kekayaan kuliner yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke kota bersejarah ini.

Ragam makanan dan minuman khas yang nagih mulai dari sajian gurih, manis, hingga pedas tersebar di berbagai sudut kota dan siap memanjakan lidah.

Setiap hidangan memiliki keunikan tersendiri, baik dari sisi bahan, teknik memasak, maupun cita rasa yang khas.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rukita pada Jumat (8/5), berikut 13 rekomendasi kuliner makanan dan minuman khas Mojokerto paling nagih.

1. Kerupuk memble

Kerupuk ini memiliki tekstur renyah dengan bentuk lonjong panjang, meski namanya terkesan sederhana, proses pembuatannya justru cukup rumit dan membutuhkan teknik khusus.

Proses penggorengannya menggunakan dua wajan sekaligus dengan suhu berbeda, satu wajan bersuhu sangat panas dan satu lagi dijaga agar tidak terlalu panas.

2. Bubur sruntul

Bubur ini terbuat dari tepung tapioka yang diolah menjadi butiran kecil kenyal menyerupai mutiara, dengan kuah santan gurih dan aroma daun pandan yang menggugah selera.