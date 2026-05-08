20 Spot Cafe Estetik di Trawas Mojokerto, Kulineran yang Cocok Buat Nongkrong Nikmati Alam

JawaPos.com – Trawas bukan sekadar destinasi wisata alam, tetapi juga surga bagi pecinta cafe estetik dengan pemandangan pegunungan yang memukau.

Kawasan ini menawarkan ragam pilihan tempat nongkrong yang memadukan kuliner lezat dengan suasana alam yang menyegarkan.

Dari kafe bergaya Eropa hingga kedai berkonsep hutan, Trawas di Mojokerto terus berkembang menjadi tujuan favorit pelancong akhir pekan.

Dilansir dari laman Pinhome dan Rumah123 pada Jumat (8/5), berikut 20 rekomendasi kuliner cafe estetik di Trawas Mojokerto.

1. Gartenhütte Kaffee und Aussicht

Kafe ini menyajikan pemandangan langsung ke Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang, dengan panorama sawah terasering hijau yang memukau, terutama saat kabut tipis turun.

Selain ngopi, tersedia juga area kemah, rumah pohon, dan spot foto geometris yang instagramable, dengan menu andalan kopi lokal Trawas specialty coffee beraftertaste mint mulai dari Rp6.000.

Kafe ini berlokasi di kawasan Kali Jaten dan buka setiap hari dari pagi hingga malam, cocok dikunjungi kapan saja.

2. Rustic Market by Valley