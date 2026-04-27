13 Rekomendasi Restoran Jepang di Jakarta, Tempat Makan dari yang Halal hingga Kenyang Maksimal

JawaPos.com – Jakarta kini semakin kaya dengan pilihan restoran bergaya Jepang yang menyajikan kuliner otentik dan lezat.

Berbagai tempat makan Jepang hadir untuk memenuhi kebutuhan penggemar masakan Negeri Sakura di ibu kota.

Kabar baiknya, banyak di antara restoran tersebut telah mengantongi sertifikat halal dari MUI.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Alami Sharia pada Minggu (26/4), berikut 13 rekomendasi tempat makan restoran kuliner Jepang di Jakarta.

1. Tom Sushi

Tom Sushi adalah restoran bersertifikat halal MUI yang menyajikan beragam hidangan Jepang dengan harga terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp60.000 saja.

Menu favoritnya meliputi Chikua Cheese Roll, Flower Sushi, dan Spicy Ebi Tempura Floss, serta berbagai hidangan khas Jepang lainnya.

Restoran ini dapat ditemukan di Grand Indonesia Mall.

2. Nanami Ramen