Bau Mencurigakan Picu Kepanikan di Kereta Jepang, Tiga Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Petugas kepolisian di Stasiun JR Kawasaki, Prefektur Kanagawa, tempat sebuah kereta jalur Tokaido berhenti setelah insiden dugaan penyemprotan pada Minggu 10 Mei 2026. (Kyodo)
JawaPos.com – Kepanikan terjadi di sebuah kereta jalur JR Tokaido Line dekat Tokyo setelah muncul bau mencurigakan di dalam gerbong. Tiga orang akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan.
Seperti dilansir Kyodo, Minggu (10/5), ketiganya merupakan satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak berusia satu tahun. Sang ibu mengeluhkan iritasi pada tenggorokan.
Meski demikian, polisi menyebut tidak ada korban dengan luka serius. Penumpang lain di gerbong yang sama juga sempat mencium bau aneh.
Laporan awal menyebut kemungkinan adanya zat yang disemprotkan di dalam kereta. Namun hingga kini, polisi belum memastikan apakah benar terjadi penyemprotan.
Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa kereta setelah dihentikan di Stasiun Kawasaki, Prefektur Kanagawa. Hasil pemeriksaan tidak menemukan gas berbahaya.
Kereta tersebut dioperasikan JR East. Perjalanan dimulai dari Odawara di Kanagawa menuju Takasaki di Prefektur Gunma.
Insiden dilaporkan sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Saat itu kereta sedang melintas di antara Stasiun Yokohama dan Kawasaki.
Pihak berwenang masih menyelidiki sumber bau tersebut. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab kejadian.
