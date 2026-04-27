16 Daftar Restoran India di Jakarta, Tempat Makan yang Bikin Pengalaman Kuliner Makin Berwarna

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan pilihan restoran internasional paling beragam di Asia Tenggara, termasuk tempat makan India.

Dari restoran mewah bergaya elegan hingga warung sederhana dengan cita rasa autentik, semua pilihan kuliner India tersedia di ibu kota.

Bumbu rempah khas India yang kaya aroma dan rasa menjadikan setiap hidangan selalu berhasil memanjakan lidah siapa pun yang mencobanya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Minggu (26/4), berikut 16 rekomendasi tempat makan restoran kuliner India di Jakarta.

1. Queen's of India

Queen's of India menghadirkan beragam menu khas India seperti Nasi Siram Mock Duck Veg, Paneer Sizzler, Dum Matka Biryani Veg, Naan, dan menu andalan Butter Chicken yang beraroma gurih menggugah selera.

Berlokasi di Jalan Danau Permai Raya, Sunter, Jakarta Utara, dan menjadi salah satu restoran India paling direkomendasikan di kota ini.

2. Hazara

Hazara menawarkan menu andalan Kasmiri Pullao Rice yang dimasak bersama kacang-kacangan dan buah-buahan kering dengan cita rasa khas India yang autentik.