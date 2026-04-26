17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

Ilustrasi kuliner khas surabaya. (Freepik)
JawaPos.Com - Hiruk pikuk Surabaya tidak hanya terkenal sebagai kota metropolitan, tetapi juga sebagai surga kuliner dengan rasa yang kuat dan berani.
Setiap sudut kota Surabaya menyimpan hidangan khas yang tidak sekadar mengenyangkan, tetapi juga menghadirkan pengalaman rasa yang membekas.
Perpaduan bumbu petis, rempah, dan teknik memasak tradisional membuat makanan Surabaya memiliki karakter yang tegas, gurih, pedas, dan kadang manis dalam takaran yang pas.
Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas rekomendasi kuliner legendaris dan khas Surabaya yang wajib dicoba, sekali seumur hidup.
1. Rujak Cingur Ahmad Jais
Berlokasi di Jl. Achmad Jais No.40, Genteng, rujak cingur ini menjadi salah satu yang paling dikenal di Surabaya.
Perpaduan cingur sapi yang kenyal dengan lontong, tahu, tempe, serta irisan buah dan sayur menciptakan tekstur yang sangat beragam.
Bumbu petisnya diulek langsung hingga menghasilkan rasa yang kental, sedikit manis, gurih, dan khas. Aroma petis yang kuat menjadi identitas utama hidangan ini.
Setiap suapan menghadirkan kombinasi rasa yang kompleks namun tetap seimbang. Harga sekitar Rp20.000–Rp35.000.
2. Rawon Setan
Terletak di Jl. Embong Malang No.78, rawon ini terkenal dengan kuah hitam pekat yang berasal dari kluwek.
Rasa kuahnya dalam, gurih, dan sedikit earthy, memberikan sensasi berbeda dibandingkan sup pada umumnya.
Daging sapi disajikan dalam potongan besar dan empuk, menyerap bumbu hingga ke dalam seratnya.
Biasanya dinikmati dengan nasi hangat, tauge segar, sambal, dan telur asin.
Tempat ini sering ramai pada malam hari karena cita rasanya yang konsisten. Harga sekitar Rp30.000–Rp50.000.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!