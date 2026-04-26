17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

JawaPos.Com - Hiruk pikuk Surabaya tidak hanya terkenal sebagai kota metropolitan, tetapi juga sebagai surga kuliner dengan rasa yang kuat dan berani.

Setiap sudut kota Surabaya menyimpan hidangan khas yang tidak sekadar mengenyangkan, tetapi juga menghadirkan pengalaman rasa yang membekas.

Perpaduan bumbu petis, rempah, dan teknik memasak tradisional membuat makanan Surabaya memiliki karakter yang tegas, gurih, pedas, dan kadang manis dalam takaran yang pas.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas rekomendasi kuliner legendaris dan khas Surabaya yang wajib dicoba, sekali seumur hidup.

1. Rujak Cingur Ahmad Jais

Berlokasi di Jl. Achmad Jais No.40, Genteng, rujak cingur ini menjadi salah satu yang paling dikenal di Surabaya.

Perpaduan cingur sapi yang kenyal dengan lontong, tahu, tempe, serta irisan buah dan sayur menciptakan tekstur yang sangat beragam.

Bumbu petisnya diulek langsung hingga menghasilkan rasa yang kental, sedikit manis, gurih, dan khas. Aroma petis yang kuat menjadi identitas utama hidangan ini.

Setiap suapan menghadirkan kombinasi rasa yang kompleks namun tetap seimbang. Harga sekitar Rp20.000–Rp35.000.

2. Rawon Setan

Terletak di Jl. Embong Malang No.78, rawon ini terkenal dengan kuah hitam pekat yang berasal dari kluwek.

Rasa kuahnya dalam, gurih, dan sedikit earthy, memberikan sensasi berbeda dibandingkan sup pada umumnya.

Daging sapi disajikan dalam potongan besar dan empuk, menyerap bumbu hingga ke dalam seratnya.

Biasanya dinikmati dengan nasi hangat, tauge segar, sambal, dan telur asin.