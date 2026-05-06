Bukan Sekadar Makan: 5 Kuliner Legendaris Puncak Bogor yang Selalu Dirindukan Wisatawan

JawaPos.com - Kawasan Puncak Bogor sejak lama dikenal sebagai destinasi favorit untuk melepas penat, terutama saat akhir pekan atau libur panjang.

Udara yang sejuk dan lanskap alam yang menenangkan menjadi daya tarik utama yang sulit ditandingi oleh kawasan lain di sekitar Jakarta.

Namun, daya tarik Puncak tidak hanya berhenti pada keindahan alamnya.

Kawasan ini juga menyimpan kekayaan kuliner yang telah bertahan puluhan tahun.

Tempat makan legendaris di sini tidak sekadar menyajikan hidangan, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang melekat dalam ingatan pengunjung.

Dari cita rasa khas Sunda hingga sentuhan kuliner klasik Eropa, pilihan yang tersedia sangat beragam.

Tidak heran jika berburu kuliner menjadi agenda wajib bagi siapa pun yang berkunjung.

Berikut 5 rekomendasi tempat makan legendaris di Puncak yang layak Anda kunjungi yang dirangkum dari kanal YouTube 10 BEST ID pada Rabu (06/05).

1. Dulang Restaurant

Dulang Restaurant menawarkan pengalaman makan dengan suasana yang hangat dan tradisional. Berlokasi di sekitar kawasan Cisarua, tempat ini menghadirkan nuansa rumah dengan taman asri serta danau kecil yang menenangkan. Restoran ini telah berdiri selama lebih dari dua dekade dan dikenal konsisten dalam menjaga cita rasa. Menu yang disajikan didominasi oleh masakan khas Sunda yang autentik dan menggugah selera. Beberapa hidangan yang direkomendasikan antara lain nasi timbel, nasi liwet, hingga gurame asam manis. Dengan harga yang relatif terjangkau, tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati hidangan lezat dalam suasana alami. 2. Puncak Pass Restaurant

Puncak Pass Restaurant merupakan salah satu ikon kuliner tertua di kawasan Puncak.

