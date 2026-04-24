13 Tempat Makan Kuliner Terbaik Sekitar Taman Safari Bogor, Obat Lapar Setelah Jalan-Jalan

JawaPos.com – Kawasan Taman Safari di Bogor bukan hanya menawarkan wisata satwa yang seru, tapi juga beragam pilihan tempat makan yang menarik di sekitarnya.

Setelah seharian menjelajahi wahana, banyak kuliner lezat yang bisa menjadi pelengkap liburan kamu bersama keluarga.

Pilihan restorannya pun beragam, mulai dari warung sederhana bercita rasa lokal hingga bistro bergaya Eropa dengan pemandangan pegunungan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Jumat (24/4), berikut 13 rekomendasi tempat makan kuliner enak dekat taman safari di Bogor.

1. Lembur Kuring

Lembur Kuring adalah rumah makan khas Sunda yang menyajikan berbagai menu masakan dengan harga terjangkau dan suasana yang nyaman.

Tersedia area bermain anak di sini, sehingga orang tua bisa beristirahat sementara anak-anak bermain dengan bebas.

Restoran ini berlokasi di Jalan Taman Safari No.168, Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 20.00 WIB.

2. The Lake House