20 Kuliner di Bekasi untuk Keluarga: Tempat Makan Luas, Menu Beragam, Suasana Hangat

JawaPos.com – Kota Bekasi memiliki banyak pilihan tempat makan keluarga yang menawarkan pengalaman bersantap yang menyenangkan untuk semua kalangan.

Dari rumah makan Sunda tradisional hingga restoran modern berkonsep kekinian, kuliner keluarga di Bekasi terus berkembang dengan beragam pilihan menu.

Setiap tempat makan keluarga di Bekasi memiliki keunikan tersendiri, mulai dari nuansa pedesaan dengan kolam ikan hingga kafe dengan live music yang menemani santapan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Kamis (23/4), berikut 20 rekomendasi tempat makan kuliner keluarga enak di Bekasi.

1. Koma Junkyard Cafe

Berlokasi di Bekasi Timur, kafe ini menawarkan suasana santai dengan hiburan live music yang selalu menemani pengunjung saat menyantap hidangan.

Menu yang disediakan sangat beragam, mulai dari magelangan, waffle, burger, takoyaki, hingga kupat tahu yang mencakup pilihan tradisional dan kekinian sekaligus.

2. Eat Happens

Kafe berkonsep modern ini dikenal dengan menu-menu unik seperti martabak, kue cubit, hungry john, dan nasi goreng hitam yang tidak banyak ditemukan di tempat lain.