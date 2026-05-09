MGS5 EV Bawa Konsep Family-Friendly EV, Penuhi Kebutuhan Mobilitas Keluarga

JawaPos.com-MG Motor Indonesia menggelar agenda MGS5 EV Test Drive sebagai ajang pembuktian performa SUV listrik terbarunya di berbagai kondisi jalan. Dalam kegiatan ini, rekan-rekan media diajak menjajal langsung kemampuan MGS5 EV melalui rute Jakarta–Lembang–Bandung–Jakarta dengan total jarak tempuh sekitar 320 kilometer.

“Kegiatan uji kendara bersama media ini menjadi bagian dari upaya kami memperkenalkan MGS5 EV lewat pengalaman berkendara yang dekat dengan kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia,” ujar Senior Vice President MG Motor Indonesia Jimmy Zhang.

Perjalanan tersebut melewati jalan tol, jalur perkotaan, tanjakan, hingga jalan perbukitan dengan banyak tikungan. Dalam pengujian ini, MGS5 EV mengandalkan konfigurasi Rear Wheel Drive (RWD), 5-Link Rear Suspension, serta distribusi bobot seimbang untuk menghadirkan pengendalian yang stabil dan responsif.

Jimmy mengatakan, pengemudi maupun penumpang dapat merasakan langsung karakter berkendara SUV listrik tersebut dalam berbagai situasi jalan. “MGS5 EV dirancang agar nyaman dinikmati seluruh penumpang, baik di baris depan maupun belakang,” katanya.

Di sisi teknologi, MGS5 EV dilengkapi fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang dapat diatur sesuai preferensi pengemudi. Kehadiran fitur ini membantu meningkatkan rasa aman dan kemudahan saat berkendara jarak jauh.

Kenyamanan kabin juga menjadi perhatian utama. SUV listrik ini dibekali ruang kabin luas dengan material jok yang nyaman, fitur Ventilated Seat, hingga pengaturan kursi elektrik 6 arah untuk penumpang depan.

Selain itu, tersedia Auto AC, Head Unit 10,25 inci dengan Built-in Online Application, fitur i-Smart, serta Wireless Charger di konsol tengah untuk mendukung kebutuhan mobilitas modern.