Masih Melakukan 8 Hal Ini Secara Rutin? Kemungkinan Besar Anda Tumbuh di Keluarga Kelas Menengah Menurut Psikologi

seseorang yang tumbuh dari keluarga kelas menengah./Magnific/freepik
JawaPos.com - Tidak semua kebiasaan yang kita miliki berasal dari pilihan sadar. Banyak di antaranya terbentuk sejak kecil—dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai yang diajarkan orang tua.
Dalam psikologi perkembangan, latar belakang sosial ekonomi keluarga sering meninggalkan “jejak halus” dalam pola pikir dan perilaku seseorang hingga dewasa.
Keluarga kelas menengah, khususnya, memiliki karakteristik unik: mereka biasanya tidak kekurangan, tetapi juga tidak berlimpah. Kondisi ini menciptakan keseimbangan antara kehati-hatian dan aspirasi.
Menariknya, ada sejumlah kebiasaan yang sering terbawa hingga dewasa bagi mereka yang tumbuh dalam lingkungan ini.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), jika Anda masih melakukan beberapa hal berikut secara rutin, ada kemungkinan besar Anda dibesarkan dalam keluarga kelas menengah.
1. Selalu Mempertimbangkan Harga Sebelum Membeli
Anda mungkin tidak selalu memilih yang termurah, tetapi hampir pasti Anda membandingkan harga sebelum membeli sesuatu. Ini bukan sekadar soal hemat, melainkan kebiasaan yang terbentuk dari pola pikir “value for money.”
Dalam keluarga kelas menengah, keputusan finansial sering melibatkan pertimbangan matang. Anak-anak belajar bahwa uang harus digunakan dengan bijak, bukan dihamburkan begitu saja.
2. Merasa Bersalah Saat Menghabiskan Uang untuk Diri Sendiri
Pernah merasa tidak enak setelah membeli sesuatu yang sebenarnya Anda inginkan? Ini cukup umum.
