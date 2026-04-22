Nola Amalia Rosyada
Rabu, 22 April 2026 | 16.46 WIB

Resep Curry Katsu Parmigiana: Perpaduan Unik Kari Jepang dan Chicken Parmigiana

Potret curry katsu parmigiana yang crispy namun dibalur keju lumer. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@namichilie) - Image

Potret curry katsu parmigiana yang crispy namun dibalur keju lumer. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@namichilie)


JawaPos.com - Bagi pecinta kuliner fusion, inovasi menu selalu menghadirkan kejutan menarik. Salah satu yang patut dicoba adalah curry katsu parmigiana, hidangan yang menggabungkan dua konsep populer, yaitu kari Jepang yang kaya rasa dan chicken parmigiana yang gurih serta cheesy.

Menu ini menawarkan pengalaman rasa yang unik. Ayam katsu yang renyah dipadukan dengan isian keju yang meleleh, lalu disiram saus kari yang kental dan penuh rempah. Hasilnya adalah kombinasi rasa gurih, creamy, dan sedikit manis khas kari yang begitu menggugah selera.

Dilansir dari akun Instagram @namichilie, ide resep ini hadir untuk menjawab kebingungan banyak orang yang sulit memilih antara dua hidangan favorit tersebut. “Nggak bisa milih antara kari Jepang dan chicken parmigiana? Gabungin aja!” tulisnya.

Kunci kelezatan menu ini ada pada teknik memasak ayam katsu yang tetap juicy di dalam namun crispy di luar. Selain itu, saus kari yang dibuat dari campuran sederhana mampu memberikan rasa yang kuat tanpa harus menggunakan banyak bahan.

Tak hanya lezat, menu ini juga cocok dijadikan hidangan spesial di rumah karena tampilannya yang menarik dan berbeda dari olahan ayam biasa. Dengan tambahan keju mozzarella di dalamnya, sensasi lumer saat digigit menjadi daya tarik tersendiri. Berikut bahan dan cara membuatnya:
 
Bahan marinasi ayam:
Dada ayam
Bubuk kari

Bahan pelapis (coating):
Tepung terigu
Telur
Tepung roti

Bahan isi:
Keju mozzarella

Bahan saus kari:
Mentega
Tepung terigu
Air atau kaldu secukupnya
Bubuk kari
Saus tomat
Penyedap (opsional)

Cara membuat:
1. Marinasi dada ayam dengan bubuk kari hingga merata.
2. Belah bagian tengah ayam, lalu isi dengan keju mozzarella.
3. Balurkan ayam ke tepung terigu, celupkan ke telur, lalu lapisi dengan tepung roti.
4. Goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna.
5. Untuk saus, lelehkan mentega lalu masukkan tepung terigu dan aduk hingga menjadi roux.
6. Tambahkan air atau kaldu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga mengental.
7. Masukkan bubuk kari dan saus tomat, aduk hingga tercampur rata.
8. Koreksi rasa sesuai selera.
9 Sajikan ayam katsu dan siram dengan saus kari di atasnya.

Tips tambahan, kamu bisa menambahkan sedikit susu atau krim ke dalam saus untuk hasil yang lebih creamy. Jika ingin sensasi pedas, taburkan cabai kering saat penyajian.

Sebagai penutup, curry katsu parmigiana menjadi bukti bahwa eksplorasi rasa dalam dunia kuliner tidak ada batasnya. Menggabungkan dua hidangan berbeda justru bisa menghasilkan menu baru yang lebih menarik dan lezat.

Menu ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda di rumah, baik untuk makan bersama keluarga maupun sekadar memanjakan diri dengan hidangan spesial. Yuk, eksplorasi dapurmu dan coba resep fusion yang satu ini!
Editor: Novia Tri Astuti
