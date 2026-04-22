9 Daftar Batagor Paling Favorit di Bandung, Pecinta Kuliner Crispy Wajib Nyobain

JawaPos.com – Batagor adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Bandung, hadir dengan perpaduan bakso tahu goreng renyah, bumbu kacang kental, dan pilihan antara versi kering maupun berkuah yang menggugah selera.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1960 hingga kedai street food modern yang selalu ramai antrean, batagor selalu punya tempat tersendiri di hati siapa saja yang mencicipinya.

Setiap kedai punya keistimewaan tersendiri, mulai dari ukuran batagor, tekstur bumbu kacang, jenis ikan yang digunakan, hingga pilihan menu tambahan yang melengkapi sajian.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cove pada Rabu (22/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner batagor enak di Bandung.

1. Batagor Kingsley

Kedai yang berlokasi di Jl. Veteran No. 25, Sumur Bandung ini dikenal dengan batagor berukuran sangat besar yang digoreng hingga crispy lalu dipotong dan disajikan dengan kuah kacang yang kental.

Harga per porsi mulai dari Rp8.000 hingga Rp30.000 per orang, dengan menu tambahan seperti bihun kuah, bakso tahu goreng, cireng, cilok, dan bola ubi.

Buka setiap hari kecuali Kamis dari pukul 08.30 hingga 18.30.

2. Batagor Abuy