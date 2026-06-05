Pengen Jajan Murah? Ini 12 Rekomendasi Kuliner Batagor di Malang yang Jadi Andalan dengan Saus Kacang Juara

JawaPos.com – Batagor adalah salah satu kuliner paling digemari di Malang, hadir dengan perpaduan tahu lembut berisi ikan tenggiri, kulit yang sangat renyah, dan siraman saus kacang yang menjadi andalan utama.

Setiap warung batagor punya keistimewaan tersendiri, mulai dari resep saus kacang yang sangat khas, tekstur tahu yang sangat lembut, pelengkap kecap manis dan acar mentimun, hingga lokasi yang sangat strategis.

Dari jajanan yang hanya ada di pinggir jalan hingga batagor yang kini hadir dalam konsep kafe yang sangat nyaman, pilihan batagor di kota ini terus berkembang mengikuti selera pelanggannya.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Travelingyuk pada Kamis (4/6), berikut 12 rekomendasi kuliner batagor enak di Malang.

1. Batagor Bang Ben

Kedai yang berlokasi di Jalan Jakarta Nomor 1, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 10.30 hingga 19.00 ini sudah eksis sejak awal tahun 2000-an dan sangat terkenal sebagai salah satu batagor paling legendaris di kota ini.

Batagor terbuat dari tahu berisi adonan ikan tenggiri dan tapioka yang digoreng renyah di luar namun tetap lembut di dalam, disajikan dengan saus kacang khas bercita rasa sangat menggigit, kecap manis, acar mentimun, jeruk nipis, dan sambal, dengan harga Rp 19.000 hingga Rp 24.000.

2. Batagor dan Siomay Bandung Gondanglegi

Warung yang berlokasi di Jalan Murcoyo 4, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, ini menyajikan batagor Bandung dan siomay Bandung yang sangat lezat serta pilihan menu mix keduanya.