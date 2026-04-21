10 Tempat Kuliner Mie ayam Terbaik di Bandung, Toppingnya Gila dengan Rasa yang Tak Ada Duanya

rekomendasi tempat kuliner mie ayam enak di Bandung
JawaPos.com – Mie ayam adalah salah satu kuliner paling digemari di Bandung, hadir dalam berbagai varian dari yang klasik hingga kreasi unik dengan topping kriuk, es durian, hingga bumbu minyak wijen khas.
Dari warung sederhana pinggir jalan hingga restoran legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun, mie ayam di kota ini selalu punya daya tarik tersendiri bagi semua kalangan.
Setiap kedai punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis mie, pilihan topping, kuah khas, hingga harga yang membedakannya dari kedai mie ayam lainnya.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Selasa (21/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat kuliner mie ayam enak di Bandung.
1. Mie Ayam Baso Cipaganti
Kedai yang berlokasi di Jl. Cipaganti No. 85, Sukajadi ini terkenal dengan menu mie ayam baso yang menjadi favorit pelanggan setianya, disajikan dengan topping ayam, jamur, dan bakso dalam porsi yang cukup besar.
Harga per porsi sangat terjangkau mulai dari Rp16.000 hingga di bawah Rp50.000, dan buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 17.00.
2. Bakso Soun & Mie Ayam Lodaya
Kedai yang berlokasi di Jl. Veteran No. 3, Kebon Pisang, Sumur Bandung ini menawarkan keunikan berupa topping kriuk yaitu mie yang digoreng hingga garing seperti kerupuk sebagai pelengkap istimewa.
Sajiannya memadukan bakso soun dan mie ayam dengan berbagai topping seperti potongan daging ayam dan sayur sawi, dengan harga sekitar Rp19.000 per porsi.
