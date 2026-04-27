8 Rekomendasi Kuliner Wonosobo yang Wajib Dicoba, dari Mie Ayam Legendaris hingga Ramen Kekinian

JawaPos.com - Wonosobo dikenal sebagai gerbang menuju Dataran Tinggi Dieng yang memesona. Namun, tak hanya alamnya yang memikat, kota ini juga punya kekayaan kuliner yang menggoda selera.

Mulai dari sajian tradisional hingga makanan kekinian, wisata kuliner Wonosobo menawarkan pengalaman rasa yang beragam dan autentik.

Bagi kamu yang sedang merencanakan liburan atau sekadar berburu makanan enak, berikut daftar rekomendasi kuliner Wonosobo yang wajib dicoba seperti dilansir dari akun Instagram @n.isti31. Dijamin bikin nagih!

1. Mie Ayam Purwokerto Pak Marjo – Jaraksari

Salah satu kuliner legendaris yang banyak diburu warga lokal maupun wisatawan. Mie ayam di sini terkenal dengan tekstur mie yang kenyal dan lembut, berpadu dengan topping ayam berbumbu manis gurih yang meresap sempurna.

Kuahnya ringan namun tetap kaya rasa, cocok dinikmati kapan saja, terutama saat udara Wonosobo yang sejuk.

2. Mie Ayam Ateng – Pasar Induk Wonosobo (Pasibo Lt. 4)

Berada di pusat keramaian, tempat ini jadi favorit banyak orang untuk sarapan hingga makan siang. Cita rasa mie ayamnya sederhana, namun justru di situlah letak keistimewaannya.

Porsi yang pas, harga terjangkau, dan rasa yang konsisten membuatnya selalu ramai pengunjung.