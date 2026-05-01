11 Rekomendasi Mie Ayam di Jakarta yang Selalu Viral dan Ramai: Mulai dari yang Murah hingga Premium

JawaPos.Com - Semangkuk mie ayam hangat selalu punya cara sederhana untuk menghadirkan rasa nyaman, baik saat pagi yang sibuk maupun malam yang panjang.

Di Jakarta, hidangan mie ayam bisa dibilang bukan sekadar makanan sehari-hari, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup kuliner yang terus berkembang.

Dari gerobak kaki lima di pinggir jalan hingga kedai modern dengan konsep kekinian, mie ayam hadir dalam berbagai versi dengan ciri khas masing-masing yang membuatnya semakin menarik untuk dijelajahi.

Menariknya, popularitas mie ayam di Jakarta tidak pernah surut. Bahkan, banyak tempat makan yang viral di media sosial karena keunikan rasa, porsi melimpah, hingga topping yang tidak biasa.

Ada yang terkenal dengan mie kenyal buatan sendiri, ada pula yang mengandalkan ayam manis gurih dengan bumbu meresap sempurna.

Tidak sedikit juga yang menghadirkan varian premium dengan tambahan topping seperti jamur spesial, pangsit goreng jumbo, hingga potongan ayam melimpah yang mengenyangkan.

Dengan harga yang sangat bervariasi, mulai dari yang ramah di kantong hingga kelas premium, mie ayam di Jakarta bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi mie ayam di Jakarta yang selalu viral dan ramai, wajib masuk daftar kuliner Anda.

1. Mie Ayam Gondangdia

Mie Ayam Gondangdia merupakan salah satu mie ayam legendaris yang sudah lama dikenal di Jakarta.

Menu utamanya adalah mie ayam dengan topping ayam manis gurih yang melimpah.

Rasa yang dihasilkan seimbang antara gurih dan sedikit manis yang khas. Tekstur mienya kenyal dengan kuah ringan namun tetap terasa kaya.

Harga per porsi berkisar antara Rp20.000 hingga Rp35.000. Lokasinya berada di Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Menteng.

2. Mie Ayam Bakso Yunus