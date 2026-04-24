Jangan Ditahan, Ini 12 Kuliner Mie ayam Terenak di Bogor dengan Racikan Bumbu Rahasia yang Menggoda

rekomendasi tempat makan kuliner mie ayam enak di Bogor../Freepik/ tyasindayanti
JawaPos.com – Bogor dikenal sebagai kota dengan beragam pilihan kuliner lezat yang tersebar di berbagai sudut wilayahnya.
Salah satu menu yang paling banyak dicari dan digemari adalah mie ayam dengan berbagai varian topping dan cita rasa khas.
Banyak kedai mie ayam di kota ini yang sudah berdiri puluhan tahun dan tetap ramai dikunjungi hingga sekarang.
Dilansir dari laman GoTravelly dan mieayam.id pada Jumat (24/4), berikut 12 rekomendasi tempat makan kuliner mie ayam enak di Bogor.
1. Mie Ayam Bakso Apollo
Mie Ayam Bakso Apollo adalah kedai legendaris yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun dengan kuah kaldu gurih, mie kenyal, dan potongan ayam berbumbu khas.
Keunggulan lain dari tempat ini adalah semua bahan dibuat sendiri tanpa pengawet, termasuk bakso yang terasa kenyal dengan daging yang sangat terasa.
Tersedia pilihan rasa manis maupun asin sesuai selera, dan kedai ini berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No.51, Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah.
2. Mie Ayam Kosim
Mie Ayam Kosim memiliki ciri khas mie yang tipis dan kecil, berbeda dari mie ayam pada umumnya yang cenderung tebal dan besar.
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya