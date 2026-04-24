Jangan Ditahan, Ini 12 Kuliner Mie ayam Terenak di Bogor dengan Racikan Bumbu Rahasia yang Menggoda

Bogor dikenal sebagai kota dengan beragam pilihan kuliner lezat yang tersebar di berbagai sudut wilayahnya.

Salah satu menu yang paling banyak dicari dan digemari adalah mie ayam dengan berbagai varian topping dan cita rasa khas.

Banyak kedai mie ayam di kota ini yang sudah berdiri puluhan tahun dan tetap ramai dikunjungi hingga sekarang.

Dilansir dari laman GoTravelly dan mieayam.id pada Jumat (24/4), berikut 12 rekomendasi tempat makan kuliner mie ayam enak di Bogor.

1. Mie Ayam Bakso Apollo

Mie Ayam Bakso Apollo adalah kedai legendaris yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun dengan kuah kaldu gurih, mie kenyal, dan potongan ayam berbumbu khas.

Keunggulan lain dari tempat ini adalah semua bahan dibuat sendiri tanpa pengawet, termasuk bakso yang terasa kenyal dengan daging yang sangat terasa.

Tersedia pilihan rasa manis maupun asin sesuai selera, dan kedai ini berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No.51, Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah.

2. Mie Ayam Kosim