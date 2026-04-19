Resep Creamy Macaroni Chicken Soup: Sup Hangat Creamy yang Comforting dan Mudah Dibuat

JawaPos.com - Sup creamy selalu jadi pilihan tepat saat ingin menikmati hidangan hangat yang menenangkan. Salah satu menu yang sedang banyak digemari adalah creamy macaroni chicken soup, perpaduan antara ayam, makaroni, dan kuah susu yang lembut serta gurih. Cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika tubuh butuh asupan hangat yang mengenyangkan.

Menu ini dikenal sebagai comfort food karena rasanya yang ringan, creamy, dan mudah diterima oleh semua kalangan. Selain itu, bahan-bahannya juga cukup sederhana dan mudah ditemukan, sehingga cocok untuk dimasak di rumah kapan saja.

Dilansir dari akun Instagram @stella_permata, resep ini fleksibel dan bisa disesuaikan dengan selera. "Kalian bisa tambahin macaroni sesuai selera ya," tulisnya. Hal ini membuat kamu bebas menentukan porsi makaroni sesuai keinginan, baik ingin lebih banyak atau tetap ringan.

Kombinasi ayam fillet yang dibumbui dengan lada, garam, dan herbal memberikan rasa gurih yang khas. Ditambah dengan bawang bombay dan bawang putih, aroma sup jadi semakin menggoda. Sementara itu, wortel dan jagung pipil memberikan tekstur serta rasa manis alami yang seimbang.

Keistimewaan dari sup ini tentu terletak pada kuahnya yang creamy. Perpaduan susu dan larutan maizena menghasilkan tekstur kental yang lembut tanpa terasa terlalu berat. Cocok untuk kamu yang ingin menikmati sup creamy namun tetap ringan di perut.

Berikut bahan dan langkah pembuatannya:

Bahan-Bahan:

Dada ayam fillet

Lada

Garam

Herbal kering (opsional)

Bawang bombay

Bawang putih

Makaroni

Wortel

Jagung pipil

Air

Susu

Tepung maizena (larutkan dengan air)

Kaldu ayam bubuk

Cara Membuat:

1. Potong ayam fillet sesuai selera, lalu bumbui dengan lada, garam, dan herbal.

2. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.

3. Masukkan ayam, masak hingga berubah warna.

4. Tuangkan air, lalu masukkan wortel dan jagung pipil.

5. Masak hingga semua bahan mulai matang.

6. Tambahkan makaroni, lalu masak hingga empuk.

7. Tuangkan susu, aduk perlahan agar tidak pecah.

8. Masukkan larutan maizena untuk mengentalkan kuah.

9. Tambahkan kaldu ayam bubuk, lalu koreksi rasa.

10. Masak hingga kuah creamy dan semua bahan matang sempurna.

Creamy macaroni chicken soup ini memiliki rasa gurih lembut dengan tekstur yang memanjakan. Makaroni yang kenyal berpadu dengan potongan ayam dan sayuran menciptakan hidangan yang lengkap dalam satu mangkuk.

Menu ini juga sangat fleksibel untuk dikreasikan. Kamu bisa menambahkan keju untuk rasa lebih creamy, atau menyesuaikan jenis sayuran sesuai stok di rumah. Selain itu, sup ini juga cocok dijadikan menu untuk anak-anak karena rasanya yang tidak terlalu kuat namun tetap lezat.

Sebagai penutup, creamy macaroni chicken soup adalah pilihan menu praktis yang bisa kamu andalkan kapan saja. Dengan bahan sederhana dan cara memasak yang mudah, kamu bisa menghadirkan hidangan hangat yang lezat dan bergizi di rumah.