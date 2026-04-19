Resep Portuguese Egg Tarts: Dessert Lembut dengan Kulit Renyah yang Lumer di Mulut

JawaPos.com - Portuguese egg tarts atau tart telur khas Portugal menjadi salah satu dessert yang digemari banyak orang. Perpaduan antara kulit pastry yang renyah dan isian custard yang lembut serta creamy membuat kue ini sulit ditolak. Meski terlihat mewah, ternyata kamu bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang cukup sederhana.

Dessert ini memiliki ciri khas pada bagian atas custard yang sedikit karamelisasi, memberikan rasa manis yang unik dan aroma yang menggoda. Tidak heran jika Portuguese egg tarts sering dijadikan camilan favorit atau bahkan ide jualan karena tampilannya yang menarik dan rasanya yang lezat.



Dilansir dari akun Instagram @dhifa.mci11, resep ini menggunakan bahan dasar custard yang simpel namun menghasilkan tekstur yang lembut dan creamy. Dengan teknik yang tepat, kamu bisa mendapatkan hasil yang tidak kalah dari bakery.



Kunci utama dari resep ini ada pada keseimbangan bahan custard dan penggunaan puff pastry sebagai kulitnya. Puff pastry akan mengembang saat dipanggang, menghasilkan lapisan renyah yang kontras dengan isian lembut di dalamnya.



Proses pembuatannya pun cukup mudah dan cocok untuk pemula. Kamu hanya perlu menyiapkan custard, mencetak pastry, lalu memanggangnya hingga matang sempurna.

Berikut bahan dan langkah pembuatannya:



Bahan Custard:

Kuning telur

Gula

Susu

Krim kental

Vanila

Garam

Bahan lainnya:

Lembar puff pastry



Cara Membuat:

1. Campurkan kuning telur dan gula, aduk hingga tercampur rata.

2. Tambahkan susu dan krim kental, lalu aduk kembali hingga halus.

3. Masukkan vanila dan sejumput garam, aduk hingga semua bahan menyatu.

4. Siapkan puff pastry, lalu potong dan bentuk sesuai cetakan.

5. Tuang adonan custard ke dalam kulit pastry.

6. Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 200°C.

7. Panggang selama kurang lebih 20 menit hingga bagian atas custard berwarna keemasan.

8. Angkat dan dinginkan sebentar sebelum disajikan.



Portuguese egg tarts ini paling nikmat disajikan dalam kondisi hangat, saat tekstur custard masih lembut dan kulit pastry tetap renyah. Sensasi lumer di mulut dari custard berpadu dengan lapisan pastry yang flaky membuat dessert ini begitu istimewa.



Kamu juga bisa menambahkan sentuhan akhir seperti taburan gula halus atau menikmatinya langsung tanpa tambahan apa pun. Rasanya sudah cukup kaya dan memanjakan lidah.



Sebagai penutup, Portuguese egg tarts menjadi bukti bahwa dessert klasik bisa dibuat dengan cara yang praktis di rumah. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang sederhana, kamu bisa menghadirkan hidangan manis ala kafe sendiri.

Seperti yang dibagikan oleh akun @dhifa.mci11, "cus dicoba dan let me know how it goes!" Yuk, coba resep ini dan rasakan sendiri kelezatannya!