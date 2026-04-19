Nola Amalia Rosyada
20 April 2026, 04.37 WIB

Resep Empal Ayam Tanpa Santan: Gurih, Empuk, dan Lebih Ekonomis

Potret empal ayam tanpa santan yang tetap gurih dan empuk (Instagram @jerrymci7)

JawaPos.com - Empal biasanya identik dengan daging sapi yang dimasak dengan bumbu kaya rempah dan santan. Namun, kini ada inovasi menarik yang lebih praktis dan ekonomis, yaitu empal ayam tanpa santan. Meski menggunakan bahan yang berbeda, cita rasanya tetap gurih, manis, dan meresap hingga ke dalam.

Bagi kamu yang ingin menikmati hidangan khas nusantara dengan budget lebih hemat, resep ini bisa jadi solusi. Selain lebih terjangkau, penggunaan ayam juga membuat proses memasak lebih cepat dan teksturnya lebih mudah empuk. Cocok untuk menu harian di rumah maupun ide jualan.

Dilansir dari akun Instagram @jerrymci7, empal ayam ini dibuat tanpa santan namun tetap kaya rasa berkat penggunaan rempah lengkap dan air kelapa. "Ternyata bisa buat empal tanpa daging sapi, rasa enak harga lebih ekonomis," tulisnya. Hal ini membuktikan bahwa alternatif bahan tetap bisa menghasilkan hidangan yang lezat.
 

Kunci kelezatan empal ayam ini terletak pada bumbu halus yang terdiri dari bawang, kemiri, jahe, lengkuas, dan ketumbar. Ditambah dengan daun jeruk, daun salam, serta serai, aroma masakan jadi semakin harum dan menggugah selera. Air kelapa yang digunakan juga memberikan rasa manis alami yang khas.

Proses memasaknya pun cukup sederhana. Ayam dimasak bersama bumbu hingga meresap, lalu bisa disajikan langsung atau digoreng sebentar untuk mendapatkan tekstur yang lebih kering di luar namun tetap juicy di dalam. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:

Bahan-Bahan:
Dada ayam
Air kelapa
Garam
Kaldu bubuk
Gula
Kecap manis
Serai
Daun jeruk
Daun salam
Bawang goreng (pelengkap)
Lalapan
Sambal

Bumbu Halus:
Bawang merah
Bawang putih
Kemiri
Lengkuas
Jahe
Ketumbar
Air
 
Cara Membuat
1. Haluskan semua bahan bumbu halus hingga lembut.
2. Tumis bumbu halus bersama serai, daun jeruk, dan daun salam hingga harum.
3. Masukkan potongan dada ayam, aduk hingga ayam berubah warna.
4. Tuangkan air kelapa, lalu tambahkan garam, kaldu bubuk, gula, dan kecap manis.
5. Masak dengan api sedang hingga bumbu meresap dan air menyusut.
6. Setelah matang, ayam bisa langsung disajikan atau digoreng sebentar sesuai selera.
7. Sajikan dengan taburan bawang goreng, lalapan, dan sambal.

Empal ayam tanpa santan ini cocok disajikan sebagai lauk utama bersama nasi hangat. Rasanya yang gurih manis dengan aroma rempah yang khas dijamin membuat siapa saja ketagihan. Ditambah dengan sambal dan lalapan segar, hidangan ini jadi semakin lengkap.

Selain itu, resep ini juga fleksibel untuk dikreasikan. Kamu bisa menyesuaikan tingkat kemanisan atau menambahkan cabai jika ingin sensasi pedas. Tekstur ayam yang lembut membuatnya cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Sebagai penutup, empal ayam tanpa santan ini menjadi bukti bahwa masakan tradisional bisa diolah lebih sederhana tanpa mengurangi kelezatannya. 
 
Dengan bahan yang lebih ekonomis dan cara memasak yang praktis, kamu tetap bisa menghadirkan hidangan rumahan yang istimewa. Yuk, coba resep ini di rumah dan nikmati empal ayam versi hemat yang tetap menggugah selera!
 
Editor: Candra Mega Sari
