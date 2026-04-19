Resep Healthy Cilok Ayam: Camilan Kenyal Tinggi Protein yang Lezat dan Praktis

JawaPos.com - Cilok menjadi salah satu camilan favorit yang tidak pernah lekang oleh waktu. Teksturnya yang kenyal dengan saus pedas gurih membuat banyak orang ketagihan. Namun, kini kamu bisa menikmati versi yang lebih sehat dengan tambahan ayam sebagai sumber protein. Healthy cilok ayam ini cocok untuk kamu yang ingin ngemil tanpa rasa bersalah.

Tren camilan sehat saat ini semakin berkembang, termasuk modifikasi makanan tradisional menjadi lebih bernutrisi. Cilok yang biasanya berbahan dasar tepung kini dipadukan dengan ayam giling dan sayuran, sehingga menghasilkan rasa yang lebih kaya sekaligus kandungan gizi yang lebih seimbang.



Dilansir dari akun Instagram @bakingrumahan, resep ini menghadirkan cilok dengan isian ayam yang gurih serta tambahan sayuran seperti wortel dan jamur kuping. "Healthy cilok ayam siap disantap," tulisnya dalam unggahan tersebut. Selain itu, saus cilok yang dibuat dari cabai dan bawang juga memberikan sensasi pedas yang menggugah selera.



Perpaduan bahan dalam resep ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Ayam sebagai sumber protein membantu menjaga energi, sementara sayuran menambah serat yang baik untuk pencernaan. Ditambah dengan penggunaan bumbu alami, camilan ini tetap lezat tanpa harus bergantung pada bahan instan.



Menariknya, proses pembuatan cilok ayam ini cukup sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Teknik merebus hingga mengapung lalu mengukus sebentar membuat teksturnya tetap kenyal namun matang sempurna di dalam. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:

Bahan Saus Cilok:

Cabai kering

Cabai rawit

Bawang putih

Garam

Gula



Cara Membuat Saus Cilok:

1. Rebus cabai kering, cabai rawit, dan bawang putih hingga lunak.

2. Haluskan secara kasar.

3. Tambahkan garam dan gula, lalu aduk rata.

4. Sisihkan sebagai pelengkap cilok.



Bahan Bumbu Cilok:



Bawang putih

Bawang merah

Daun jeruk (iris tipis)

Wortel (potong kecil)

Jamur kuping (rendam terlebih dahulu)

Cabai rawit sesuai selera



Cara Membuat Bumbu Cilok:

1. Haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit.

2. Tumis hingga harum.

3. Masukkan daun jeruk, jamur kuping, dan wortel.

4. Masak hingga matang, lalu sisihkan.



Bahan Cilok Ayam:

Ayam giling

Bumbu yang sudah ditumis

Telur

Garam

Saus tiram

Lada

Kaldu jamur



Cara Membuat Cilok Ayam:

1. Campurkan ayam giling, bumbu tumis, dan telur dalam satu wadah.

2. Tambahkan garam, saus tiram, lada, dan kaldu jamur.

3. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil.

5. Rebus hingga cilok mengapung.

6. Angkat dan lanjutkan dengan mengukus selama kurang lebih 10 menit.

7. Sajikan dengan saus cilok yang sudah dibuat.



Healthy cilok ayam ini sangat cocok dijadikan camilan di sore hari atau bahkan ide jualan kekinian. Rasanya tetap nikmat seperti cilok pada umumnya, tetapi dengan tambahan nilai gizi yang lebih baik. Kamu juga bisa menyesuaikan tingkat kepedasan saus sesuai selera.



Sebagai penutup, inovasi cilok ayam ini membuktikan bahwa makanan tradisional bisa diolah menjadi lebih sehat tanpa mengurangi kelezatannya. Dengan bahan yang mudah didapat dan cara pembuatan yang praktis, kamu bisa membuat camilan lezat sekaligus bernutrisi di rumah.



Yuk, coba resep healthy cilok ayam ini dan rasakan sensasi kenyal, gurih, dan pedas yang bikin nagih!