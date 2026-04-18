Resep Ramen Hack Mi Instan, Creamy Gurih ala Jepang yang Viral

Potret ramen hack mi instan dengan kuah creamu gurih. (Sumber: instagram.com /@nahumlimantara)

JawaPos.com - Mi instan memang jadi andalan banyak orang karena praktis dan cepat dibuat. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau mi instan bisa di-upgrade jadi hidangan ala ramen Jepang yang creamy dan lebih kaya rasa?



Dilansir dari @nahumlimantara, ramen hack ini viral karena berhasil mengubah mi instan biasa jadi lebih “naik kelas” dengan tambahan bahan sederhana seperti telur, mayonnaise, dan bumbu wijen. Hasilnya adalah kuah yang creamy, gurih, dan super nikmat.



Resep ini cocok banget buat kamu yang ingin makan enak tanpa ribet, tapi tetap terasa spesial seperti menu restoran.



Bahan-bahan:

1 bungkus mi instan rasa ayam pedas

2 butir telur

1 1/2 sdm bumbu wijen sangrai

1 1/2 sdm mayonnaise

Daun bawang, iris tipis

Rumput laut secukupnya

Chili oil (opsional)



Cara Membuat:

1. Membuat Telur Ramen:

Rebus 1 butir telur dalam air mendidih selama 6-7 menit.

Angkat dan langsung masukkan ke air es agar tingkat kematangannya pas.

Kupas kulitnya, lalu sisihkan.

2. Membuat Kuah Creamy:

Masukkan bumbu mi instan ke dalam mangkuk.

Tambahkan 1 kuning telur mentah.

Masukkan bumbu wijen sangrai dan mayonnaise.

Aduk hingga tercampur rata dan teksturnya creamy.

3. Memasak Mi:

Rebus mi selama kurang lebih 3 menit hingga matang.

Tiriskan, lalu masukkan ke dalam mangkuk berisi bumbu.

Tuang air panas secukupnya sambil diaduk hingga kuah tercampur sempurna.

4. Penyajian:

Tambahkan daun bawang, rumput laut, dan telur ramen di atasnya.

Beri chili oil jika ingin rasa pedas ekstra.

Sajikan selagi hangat.



Tips Agar Lebih Enak:

- Gunakan telur segar untuk hasil kuah yang lebih creamy dan tidak amis.

- Jangan tuang air terlalu banyak agar kuah tetap kental.

- Bisa tambahkan topping seperti ayam atau jamur agar lebih lengkap.

- Aduk cepat saat menuang air panas agar telur tidak menggumpal.



Ramen hack mi instan ini jadi solusi praktis untuk menikmati hidangan ala Jepang tanpa harus keluar rumah. Dengan tambahan sederhana, rasa mi instan bisa berubah jadi lebih creamy dan gurih.



Dikutip dari @nahumlimantara, kreasi ini membuktikan bahwa makanan sederhana bisa diolah jadi luar biasa. Cocok untuk kamu yang ingin makan enak dengan cara cepat dan mudah. Yuk, coba dan rasakan sendiri upgrade rasanya!