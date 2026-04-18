Nola Amalia Rosyada
18 April 2026, 16.44 WIB

Resep Hokkaido Cheese Bread, Roti Lembut dengan Isian Creamy yang Lumer

Potret Hokkaido cheese bread lembut dengan isian cream cheese yang lumer. (Sumber: instagram.com/@madebythewa)

 

JawaPos.com - Roti dengan tekstur super lembut dan isian creamy selalu punya tempat di hati pecinta kuliner. Salah satu yang populer adalah Hokkaido cheese bread, roti khas Jepang yang dikenal dengan kelembutannya dan rasa yang ringan namun kaya.

JawaPos.com - Dilansir dari @madebythewa, resep ini menghadirkan versi sederhana yang bisa kamu buat sendiri di rumah. Dengan teknik proofing yang tepat, roti ini menghasilkan tekstur fluffy dengan isian cream cheese yang lembut dan manis.

Cocok untuk camilan, sarapan, hingga ide jualan karena tampilannya yang menarik dan rasanya yang disukai banyak orang.

Bahan-bahan:
Adonan Roti:
250 gram tepung terigu protein tinggi
40 gram gula pasir
5 gram ragi instan
10 gram susu bubuk
120 ml susu cair dingin
2 kuning telur
50 gram mentega
1/2 sdt garam

Isian Cream Cheese:
125 gram keju oles
25 gram gula halus
7 gram tepung maizena
10 ml susu cair
1/2 butir telur
1/2 sdt vanila

Cara Membuat:
1. Campurkan tepung terigu, gula, ragi instan, dan susu bubuk dalam wadah.
2. Tambahkan susu cair dan kuning telur, lalu uleni hingga setengah kalis.
3. Masukkan mentega dan garam, lanjut uleni hingga adonan kalis dan elastis.
4. Tutup adonan dan diamkan selama 1 jam hingga mengembang (proofing pertama).
5. Sambil menunggu, buat isian dengan mencampurkan semua bahan cream cheese hingga halus.
6. Kempiskan adonan, lalu bagi masing-masing sekitar 55 gram.
7. Pipihkan adonan, isi dengan cream cheese, lalu bulatkan kembali.
8. Susun di loyang, lalu diamkan kembali selama 1 jam (proofing kedua).
9. Panggang dalam oven suhu 180°C selama 25-30 menit hingga matang dan kecokelatan.
10. Angkat dan dinginkan sebelum disajikan.

Tips Agar Lembut:
- Uleni hingga benar-benar kalis agar tekstur roti maksimal.
- Jangan skip proses proofing karena berpengaruh pada kelembutan.
- Gunakan susu dingin agar adonan lebih stabil.
- Panggang hingga matang tapi jangan terlalu lama agar tidak kering.

Hokkaido cheese bread ini menjadi pilihan roti homemade yang lembut, creamy, dan memanjakan lidah. Perpaduan tekstur fluffy dan isian lembut membuatnya cocok untuk segala suasana.

Dikutip dari @madebythewa, resep ini bisa jadi inspirasi untuk kamu yang ingin mencoba membuat roti sendiri di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah yang jelas, hasilnya bisa seenak bakery. Yuk, coba dan rasakan kelembutannya!

Editor: Setyo Adi Nugroho
