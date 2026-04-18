Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
18 April 2026, 18.14 WIB

Resep Chicken Tenders ala Wingstop dengan Garlic Butter Corn & Buldak Ramen Creamy

Potret chicken tenders crispy ala Wingstop lengkap dengan garlic butter corn dan bukdak ramen creamy. (Sumber: instagram.com/@saral3in_)


JawaPos.com - Menu ayam crispy ala restoran selalu jadi favorit banyak orang, apalagi jika disajikan dengan pelengkap yang tak kalah menggoda. Kini, kamu bisa membuat sendiri kombinasi lengkap seperti chicken tenders, garlic butter corn, dan buldak ramen creamy di rumah.

Dilansir dari @saral3in_, resep ini menghadirkan sensasi makan ala restoran dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan creamy dalam satu sajian. Chicken tenders yang renyah dipadukan dengan jagung butter yang harum serta ramen pedas creamy menciptakan pengalaman makan yang lengkap dan memuaskan.

Cocok untuk menu spesial di rumah, baik untuk makan bersama keluarga maupun saat ingin memanjakan diri dengan comfort food.

Bahan-bahan:
Chicken Tenders:
2 dada ayam tanpa tulang, potong memanjang

Adonan Basah:
3 cup buttermilk
1 sdm bubuk paprika asap
1 sdt bubuk cabai
1 sdm bubuk bawang putih
1 sdt lada hitam
Garam secukupnya

Adonan Kering:
2 cup tepung terigu
1/3 cup tepung maizena
1 sdm baking powder
1 sdm bubuk paprika asap
1 sdt bubuk cabai
1 sdm bubuk bawang putih
1 sdt lada hitam
Garam secukupnya

Garlic Butter Corn:
Jagung segar, potong kecil
Mentega leleh secukupnya
Bubuk bawang putih secukupnya
Oregano secukupnya
Bubuk paprika secukupnya
Garam dan lada secukupnya

Buldak Ramen Creamy:
1 bungkus mi instan pedas
1 sdm pasta cabai fermentasi
2 sdm krim cair
Sedikit kecap asin
Keju secukupnya

Cara Membuat:
1. Chicken Tenders:
Campurkan semua bahan adonan basah, lalu masukkan potongan ayam.
Marinasi minimal 30 menit agar bumbu meresap.
Campurkan bahan adonan kering dalam wadah terpisah.
Ambil ayam dari adonan basah, lalu baluri dengan adonan kering hingga rata.
Goreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan crispy.
2. Garlic Butter Corn:
Goreng atau panggang jagung hingga matang dan sedikit kecokelatan.
Campurkan mentega leleh dengan semua bumbu.
Tuang ke jagung dan aduk hingga merata.
3. Buldak Ramen Creamy:
Masak mi sesuai petunjuk hingga matang.
Tambahkan pasta cabai, krim cair, dan kecap asin.
Aduk hingga kuah menjadi creamy.
Tambahkan keju sesuai selera dan aduk hingga meleleh.

Tips Agar Lebih Maksimal:
- Marinasi ayam lebih lama untuk rasa lebih kuat.
- Gunakan api sedang saat menggoreng agar matang merata.
- Tambahkan keju lebih banyak untuk ramen yang lebih creamy.
- Sajikan selagi hangat agar tekstur tetap optimal.

Chicken tenders ala Wingstop dengan garlic butter corn dan buldak ramen ini adalah paket lengkap untuk kamu pecinta makanan gurih dan pedas. Tekstur crispy, rasa creamy, dan sensasi pedas berpadu sempurna dalam satu hidangan.

Dikutip dari @saral3in_, menu ini membuktikan bahwa hidangan ala restoran bisa dibuat sendiri di rumah dengan hasil yang tidak kalah lezat. Cocok untuk momen spesial atau sekadar menikmati comfort food yang memanjakan. Yuk, coba sekarang!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore