16 Tempat Makan Keluarga Paling Recommended di Solo, Sajian Kuliner yang Rekatkan Keharmonisan

JawaPos.com – Kota Solo selalu menawarkan pengalaman menarik bagi siapa pun yang ingin berburu kuliner tradisional bersama orang-orang tercinta.

Menemukan tempat makan yang tepat di kota ini akan memberikan suasana hangat dan berkesan untuk dinikmati oleh seluruh keluarga.

Berbagai pilihan menu mulai dari sajian legendaris hingga konsep modern siap memanjakan lidah setiap pengunjung yang datang.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Minggu (19/4), berikut 16 rekomendasi tempat makan kuliner keluarga paling enak di Solo.

1. Bali padi resto

Restoran ini menyajikan pemandangan area persawahan yang asri dan desain bangunan khas Jawa yang sangat kental.

Kamu bisa menikmati menu masakan Tionghoa, hidangan laut, serta makanan khas Jawa di area makan yang sangat luas.

2. Ayam bakar ojo gelo

Rumah makan ini terkenal dengan sajian ayam bakar yang memiliki bumbu racikan khusus dengan cita rasa yang nikmat.