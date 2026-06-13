Resep Cheesy Garlic Bread yang Viral, Roti Panggang Keju Lumer yang Cocok Jadi Camilan Favorit Keluarga

JawaPos.com - Kalau sedang mencari camilan yang mudah dibuat tetapi terasa seperti sajian kafe, Cheesy Garlic Bread bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan roti panggang yang renyah, aroma bawang putih yang menggoda, serta lelehan keju mozzarella yang melimpah membuat hidangan ini sulit ditolak.

Belakangan, resep Cheesy Garlic Bread dari kreator kuliner @hescooks di Instagram ramai mendapat perhatian karena tampilannya yang menggugah selera sekaligus cara membuatnya yang sangat sederhana. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur maupun supermarket, siapa saja bisa membuat camilan ala bakery premium tanpa perlu teknik memasak yang rumit.

Yang membuat resep ini berbeda adalah tambahan sentuhan madu di tahap akhir. Madu memberikan sedikit rasa manis yang berpadu sempurna dengan gurihnya garlic butter dan keju, menciptakan kombinasi rasa yang seimbang dan bikin ketagihan.

Cheesy Garlic Bread cocok disajikan sebagai menu sarapan praktis, camilan sore, teman minum teh atau kopi, hingga hidangan pembuka saat berkumpul bersama keluarga. Teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam membuat setiap gigitan terasa memuaskan.

Bahan-Bahan:

8 lembar roti tawar putih

1/3 cup unsalted butter suhu ruang

3 siung bawang putih, cincang halus

2 cup keju mozzarella parut

2 sdm keju cheddar parut

1 sdm parsley segar, cincang

1/2 sdt garam

1/2 sdt onion powder

1/4 sdt black pepper

1/4 sdt oregano

Madu secukupnya untuk finishing

Cara Membuat:

1. Siapkan mangkuk, lalu campurkan butter, bawang putih cincang, parsley, garam, onion powder, black pepper, dan oregano.

2. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan membentuk garlic butter yang harum.

3. Oleskan campuran garlic butter secara merata di atas permukaan roti tawar.

4. Taburkan keju mozzarella di atas setiap lembar roti hingga menutupi permukaannya.

5. Tambahkan sedikit keju cheddar di atas mozzarella untuk menambah rasa gurih.

6. Susun roti di atas loyang atau air fryer tray yang sudah disiapkan.

7. Panggang pada suhu 180°C selama 10–12 menit atau hingga keju meleleh, berbuih, dan bagian atasnya mulai berwarna keemasan.

8. Setelah matang, keluarkan dari oven.

9. Oleskan atau drizzle sedikit madu di atas permukaan roti.

10. Taburi parsley segar tambahan jika suka.

11. Sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer dan nikmat.

Salah satu alasan garlic bread selalu menjadi favorit adalah aromanya yang sangat menggoda. Saat butter dan bawang putih dipanggang bersama roti, aroma yang dihasilkan langsung memenuhi dapur dan membuat siapa saja tidak sabar untuk mencicipinya.

Pada resep ini, mozzarella menjadi bintang utama karena memberikan efek cheese pull yang menggugah selera. Sementara itu, cheddar membantu memperkuat rasa gurih sehingga hasil akhirnya tidak hanya creamy, tetapi juga kaya rasa.

Tambahan madu mungkin terdengar sederhana, tetapi justru menjadi rahasia yang membuat rasa garlic bread ini lebih istimewa. Sentuhan manis yang tipis membantu menyeimbangkan rasa gurih dari keju dan butter, menghasilkan kombinasi yang harmonis di lidah.